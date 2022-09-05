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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم فصل التيار الكهربائي عن منطقة مبارك 7 بمدينة الغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن منطقة مبارك 7 بمدينة الغردقة،  اليوم الاثنين، لمدة 5 ساعات، لإجراء عمليات الصيانة

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وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، لصيانة المحولات الكهربائية.

على الجانب الآخر صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت اعتباراً من 3 سبتمبر الحالى فى تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من موسكو إلى مقاصد الجذب السياحى شرم الشيخ والغردقة بواقع 14 رحلة أسبوعياً، وذلك بمعدل رحلة واحدة يومياً إلى شرم الشيخ وأخرى إلى الغردقة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر ، فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأهمية التعاون مع القطاع السياحي لتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بما يليق بمكانة مصر كوجهة سياحية متميزة للسائحين .


الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير رحلات جوية مباشرة  بين  القاهرة وموسكو بواقع 10 رحلات أسبوعيا.

الغردقة البحر الأحمر مصر للطيران مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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