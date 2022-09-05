عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة يبحث مع مسئولة أممية سبل تنمية وتطوير صناعة الأثاث بمصر

صدى البلد

عقد المهندس  أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتورة سوزانا تشوندوروسكي، الممثل الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا لبحث سبل تنمية وتطوير صناعة الأثاث في مصر.

شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض الميزات التنافسية التي يتصف بها قطاع الأثاث في مصر ورؤية الوزارة للارتقاء بتنافسية المنتج المحلي وتعزيز البيئة المناسبة لتحسين الإنتاجية وتقديم المساعدة الفنية لزيادة الصادرات المصرية من الأثاث.

وأوضح سمير أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لمختلف الأسواق الدولية خاصة في ظل جودة المنتج المصرى التي تلقى قبولاً فى العديد من الأسواق لا سيما الأسواق العربية والإفريقية.

ولفت الوزير إلى أنه يمكن الاستفادة من الدراسات التفصيلية التي أعدها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة على تجمعات صناعة الأثاث في مصر للتعرف عن كثب على وضع الصناعة وطبيعة التصميمات والآلات المستخدمة خاصة وأن المركز يقدم خدماته لعدد كبير من القطاعات الصناعية وأبرزها قطاع الأثاث، لافتاً إلى أن أهمية إجراء زيارات ميدانية لمصانع وورش صناعة الأثاث للوقوف على سبل الإنتاج والتصنيع والمواد الخام والآلات.  

ومن جانبها أكدت الدكتورة/ سوزانا تشوندوروسكي، الممثل الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا حرص اللجنة على تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الأثاث في مصر والبناء على الجهود والنتائج التي حققتها مصر في هذا القطاع الواعد، مشيرةً إلى أن اللجنة تقدم دعماً فنياً للمصنعين والمنتجين يتضمن حلولاً للذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي وتدريب على التصدير والمشاركة في المعارض الخارجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

البيض بقى أومليت على الأسفلت.. صور وتفاصيل أغرب حادث في مصر

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

شاهد لحظة وفاة مواطن أثناء صلاة الفجر بالغردقة

بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر| تعرف على رد محمد عواد.. فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

موضوعات متعلقة

1200 جنيه للمحلي وألف للمستورد .. ارتفاع أسعار الورق | اِعرف السبب

8 شركات مصرية غدا في السعودية للمشاركة بمعرض show hotel

سيدا: مصر تدرس الاستفادة من التجربة التونسية للتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية

المجلس التصديري وغرفة الطباعة ينظمان معرض الشرق الأوسط بمشاركة 210 شركات

التصديري للصناعات الهندسية: القطاع يسجل 2.1 مليار دولار في 7 أشهر

إقامة طويلة الأجل.. اتحاد الغرف المصرية الأوروبية يطلق مبادرة لدعم السياحة

شعبة البقالة بالإسكندرية: مليار جنيه تكلفة الدعم الاستثنائي لبطاقات التموين شهريا

صناعة الحديد تعانى نقص الكربون لصعوبة إصدار تراخيص المزاولة

ترشيحاتنا

بادر واحجز لك وظيفة.. فرص عمل بالشرقية برعاية حكومية

هل حصلت على أجر إرضاع أولادها الثلاثة؟.. نهاد أبو القمصان ترد بكل صراحة

جدد إيمانك.. 4 أشياء يغفل عنها كل مسلم لتحقيق مراد النبي

التضامن : توزيع 250 ألف بطاقة ميزة للمستحقين الجدد بـ تكافل وكرامة

الإعلان عن ليز تراس رئيسة للوزراء في بريطانيا

بعد دعوة الكاظمي.. بيان عاجل لمؤتمر الحوار الوطني في العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عهد جديد.. ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon

أسرع طريقة لـ تحضير الكيك زي المحلات

من الأجرأ.. بنات شريف منير يتنافسن بجمالهن على السوشيال ميديا| شاهد

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

فيديو

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

بعد تسريب صورتها عارية .. من هي فاطمة بن سعيدان |فيديوجراف

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري: ابن مين ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ