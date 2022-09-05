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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للأونروا وما تقدمه من خدمات للفلسطينيين

وزير الخارجية اثناء
وزير الخارجية اثناء استقبال مفوض عام الاونروا

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، "فيليب لازاريني" المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، بأن الوزير شكري أكد استمرار دعم مصر للوكالة وما تقدمه من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين، مبرزاً الجهود المصرية المتواصلة لشحذ الدعم السياسي والمادي الدولي لها.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن المفوض العام للوكالة أكد خلال اللقاء على حرصه على التنسيق اللصيق مع مصر فيما يتعلق بأنشطة الوكالة وسبل تعزيز الدعم الدولي لها كي تتمكن من أداء المهام المنوطة بها فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة، حيث تبادل الطرفان الرؤى والمقترحات بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف قبيل وخلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده بالقاهرة غداً واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.  


واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مؤكداً أن مصر لن تألوا جهداً لدعم أهداف وأنشطة الأونروا، سواء على الساحة الإقليمية أو الدولية، حيث تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين حاضرةً بكل قوة فى ضمير المجتمع الدولي إلى أن يتم تسويتها بشكل نهائي وعادل فى إطار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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