انقطاع الكهرباء عن سلطنة عمان بالعاصمة مسقط

في حادث نادر بدولة خليجية، تعرضت سلطنة عمان، الاثنين، لانقطاع مفاجئ بالتيار الكهربائي، طال العاصمة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، في منشور على تويتر، نقلا عن هيئة تنظيم الخدمات العامة، إن "أكثر المحافظات تأثرا بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، وشمال وجنوب الشرقية، والداخلية".

وأعلنت الهيئة أنه "من المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى جميع أجزاء الشبكة خلال الساعات الأربع المقبلة".

ولم تذكر الهيئة سبب انقطاع الكهرباء، في هذه الدولة المنتجة للنفط.

وأرجع نشطاء على مواقع التواصل أسباب انقطاع التيّار الكهربائي إلى انقطاع إمدادات الغاز عن محطة توليد الكهرباء.

وقالت شركة ظفار للخدمات المدمجة إنه من الضروري الاتصال رقم المجاني 80077700في حالة حدوث حالات مرضية في المنازل التي تعتمد على الأجهزة التي تتطلب تشغيل التيارالكهربائي لتزويدهم بالمساعدة الفورية.