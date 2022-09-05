عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهمين لحيازتهما مخدرات وتغريمهما 100 ألف جنيه بحلوان

شعار المحكمة
شعار المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس شخصين، لحيازتهما المخدرات بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريمهما خمسين ألف جنيه لكل منهم  وألزمته المصاريف الجنائية ، ومصادرة المخدرين والسيجارة المخدرة المضبوطين.

تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 36 طربة حشيش في القليوبية

ضبط عاطل مسجل شقي خطر بحوزته 100 فرش حشيش بالغربية


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي ومحمد شرف الدين محمد وأمانة سر عمر عاشور.

وأوضح أمر الإحالة، لأنهما في يوم ۲/۸ ۲۰۲۲ بدائرة قسم حلوان أحرز المتهم  الأول والثاني، بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش، كما حاز بقصد الاتجار أقراص مخدرة لمادة الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكد مجري التحريات، النقيب محمود سعداوي بمباحث قسم حلوان، بأنه في غضون الساعة الواحدة، وحال مروره بسيارة الشرطة بالشارع الغربي دائرة القسم لتفقد حالة الأمن ويرافقه قوة من أفراد الشرطة، شاهد المتهمين الأول محمد ع. والثاني نور الدین م.، بجوار إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق وتتبادلان تدخين سيجارة ينبعث منها دخان كثيف ولما دنا منهما اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش ويضبطهما واستخلاص السيجارة منهما وجد بها خليط من التبغ وقطع بنية اللون صغيرة الحجم تشبه جوهر الحشيش المخدر ، وبتفتيش المتهم الأول عثر بطيات ملابسه على علبة كبريت بها خمس قطع بنية اللون ثبت معمليا أنها للحشيش المخدر ، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بطيات ملابسه على أثنتي عشر قرص بأغلفتها مدون عليها عبارة التريل تحقق معمليا أنها للكلونازييام

المخدرات جنايات القاهرة اقراص مخدرة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محكمة جنايات السجن المشدد جوهر الحشيش المخدر الحشيش المخدر محكمة جنايات القاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

البيض بقى أومليت على الأسفلت.. صور وتفاصيل أغرب حادث في مصر

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

شاهد لحظة وفاة مواطن أثناء صلاة الفجر بالغردقة

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر| تعرف على رد محمد عواد.. فيديو

موضوعات متعلقة

المشدد 10 سنوات لـ4 تجار مخدرات وتغريمهم 400 ألف جنيه في الهرم

تجديد حبس شخص لاتهامه بترويج المخدرات عبر واتساب في التجمع

السجن 3 سنوات لمتهمين وتغريمهما 50 ألف جنيه لحيازتهما مواد مخدرة بحلوان

الحبس عام لـ4 أشخاص وتغريمهم 5 ملايين ونصف لاتهامهم بالتزوير والتهرب الضريبي

حدث ليلاً.. قفزة صادمة في أسعار الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات.. سعودي تزوج من 53 امرأة.. ويوجه نصيحة للرجال

طقس اليوم السبت.. رطب على القاهرة وشديد الحرارة بـ جنوب سيناء

إحالة مستريح العقارات بالبساتين للمحاكمة.. المتهم استولى على أموال الضحايا ولم يسلم الشقق

أحكام بالسجن من 3 إلى 10 سنوات لـ6 متهمين بتزوير محررات رسمية

ترشيحاتنا

أشادت بـ سوناك وجونسون.. أول كلمة لـ ليز تراس بعد فوزها برئاسة وزراء بريطانيا

ليز تراس لـ جونسون: شكرا لوقوفك في وجه بوتين

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات

حبس وغرامة للمخالفين.. مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات

بادر واحجز لك وظيفة.. فرص عمل بالشرقية برعاية حكومية

هل حصلت على أجر إرضاع أولادها الثلاثة؟.. نهاد أبو القمصان ترد بكل صراحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عهد جديد.. ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon

أسرع طريقة لـ تحضير الكيك زي المحلات

من الأجرأ.. بنات شريف منير يتنافسن بجمالهن على السوشيال ميديا| شاهد

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

فيديو

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

بعد تسريب صورتها عارية .. من هي فاطمة بن سعيدان |فيديوجراف

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري: ابن مين ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ