السجن 3 سنوات لمتهمين لحيازتهما مخدرات وتغريمهما 100 ألف جنيه بحلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس شخصين، لحيازتهما المخدرات بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريمهما خمسين ألف جنيه لكل منهم وألزمته المصاريف الجنائية ، ومصادرة المخدرين والسيجارة المخدرة المضبوطين.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي ومحمد شرف الدين محمد وأمانة سر عمر عاشور.

وأوضح أمر الإحالة، لأنهما في يوم ۲/۸ ۲۰۲۲ بدائرة قسم حلوان أحرز المتهم الأول والثاني، بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش، كما حاز بقصد الاتجار أقراص مخدرة لمادة الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكد مجري التحريات، النقيب محمود سعداوي بمباحث قسم حلوان، بأنه في غضون الساعة الواحدة، وحال مروره بسيارة الشرطة بالشارع الغربي دائرة القسم لتفقد حالة الأمن ويرافقه قوة من أفراد الشرطة، شاهد المتهمين الأول محمد ع. والثاني نور الدین م.، بجوار إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق وتتبادلان تدخين سيجارة ينبعث منها دخان كثيف ولما دنا منهما اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش ويضبطهما واستخلاص السيجارة منهما وجد بها خليط من التبغ وقطع بنية اللون صغيرة الحجم تشبه جوهر الحشيش المخدر ، وبتفتيش المتهم الأول عثر بطيات ملابسه على علبة كبريت بها خمس قطع بنية اللون ثبت معمليا أنها للحشيش المخدر ، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بطيات ملابسه على أثنتي عشر قرص بأغلفتها مدون عليها عبارة التريل تحقق معمليا أنها للكلونازييام