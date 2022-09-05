14 مليون بوسة وحضن | رضوى الشربيني توجه رسالة حب لمتابعيها ..شاهد

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بوصولها إلى 14 مليون متابع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت “الشربيني” مجموعة صور لها من كواليس الاحتفال، وكتبت معلقة : "١٤ مليون سند و ضهر…١٤ مليون وقفوا وساعدوني علشان أوصل لكل ده ... ١٤ مليون كلمه حلوه سمعتها وقت ما كنت محتاجاها و طبطبه عليا فى كل محنه كنت بمر بيها...١٤ مليون بحبكم و بحترمكم ... و ١٤ مليون بوسه و حضن و عرفان بالجميل منى ليكن يا قوتى وأهلى".

‏

رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويات رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.