وزير الإسكان يتفقد نماذج تأثيث الوحدات والفيلات بمدينة المنصورة الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها كنموذج، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بالمشروع، وذلك في مستهل جولته التفقدية للمشروعات بمدينة المنصورة الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وانتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد إحدى الفيلات التى تم تأثيثها كنموذج، بمشروع الفيلات، والذى يجرى به الانتهاء من تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات وبأعلى جودة، وكذا الاهتمام بأعمال الزراعات وتنسيق الموقع، لإظهار المدينة بالشكل اللائق بها.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جار أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بجانب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

وأوضح الوزير، أنه تم وجار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة الجديدة، وتشمل (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - غيرها)، بجانب الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة تحلية المياه بطاقة 40 ألف م3/يوم، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 160 ألف م3/يوم.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ عدد من الكليات والمبانى بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تقع على مساحة 127 فداناً، وتضم الجامعة (كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – كلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة وكلية علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة)، وتم بدء الدراسة ببعض الكليات.