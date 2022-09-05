الأمم المتحدة تحذر: الصومال على حافة المجاعة

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين،إن الصومال "على حافة المجاعة"، ووجهت تنبيها أخيرا قبل كارثة قد تحل على البلد بين أكتوبر وديسمبر.

وقال مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إنه أصيب بصدمة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، أثناء زيارة للصومال رأى خلالها أطفالا يتضورون جوعا.

وأضاف في مؤتمر صحفي من الصومال "المجاعة على الأبواب.. اليوم أوجه تنبيهي الأخير.. يظهر التقرير التحليلي حول الأغذية والتغذية في الصومال مؤشرات ملموسة إلى أن مجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي بين أكتوبر وديسمبر من هذه السنة".

كما حذرت الأمم المتحدة من أن الكارثة ستطال منطقتي "بيدوة" و"بورهكبا" في جنوب البلاد.

وتسببت أسوأ موجة جفاف منذ عقود، في نزوح ما لا يقل عن مليون شخص في الصومال، وأضرت بمنطقة القرن الإفريقي التي تتضمن أيضا إثيوبيا وكينيا.

وأكد جريفيث أن ديه مؤشرات ملموسة على أن هناك مجاعة سوف تحدث بحلول الخريف في عدة مناطق جنوب ووسط الصومال.

ولفت إلى أن الأوضاع والاتجاهات الحالية "تشبه تلك التي حدثت عامي 2010 و2011 لكنها الآن أسوأ"، بسبب 4 مواسم من شح الأمطار وعقود من الصراعات.

وفي عام 2011، عانت الصومال من مجاعة أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من الأطفال.

وتواجه الصومال جفافا غير مسبوق يطال نصف السكان تقريبا، بينهم 213 ألفا معرضون لخطر المجاعة، حسب الأمم المتحدة.