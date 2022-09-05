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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسي إنه نجم.. ماذا قالت كندة علوش عن عمرو يوسف ؟

كندة علوش وعمرو يوسف
كندة علوش وعمرو يوسف

بعد اختفاء طويل ، عاد الثنائي عمرو يوسف و كندة علوش في حضور مميز خطف قلوب الجمهور، بعد الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية للثنائي على السجادة الحمراء في فينيسيا، في مشهد رومانسي تلقائي بين عمرو يوسف وكندة علوش وهي تلجأ لأحضانه لالتقاط صورة معه بعد ظهور التوتر والقلق عليها لتطلب من زوجها مشاركتها الصورة .

فيديو كندة علوش وعمرو يوسف تصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي أمس ، ونال حب وإعجاب المتابعين بعلاقة الثنائي المميزة خاصة وأنه الظهور الأول لكندة علوش بعد ولادتها طفلها كريم عمرو يوسف . 

كندة علوش وزوجها

وأصرت الفنانة كندة علوش ، على حضور العرض الأول لفيلمها «نزوح» ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته الـ79، رغم ولادتهما طفلها الثانى كريم منذ وقت قصير، لكن يبدو أنها فضلت التواجد والاحتفال مع فريق عمل الفيلم وحرص عمرو يوسف على مشاركة زوجته تلك اللحظة . 

كندة علوش وعمرو يوسف

وتعليقاً على فيديو كندة علوش وعمرو يوسف ، فتحت النجمة قلبها ومدحت زوجها وأثنت على ما فعله معها خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، وقالت كندة علوش عن عمرو يوسف :" عمرو نسي إنه نجم كبير، وكان بيصورني ويهتم بأموري، وعادة أنا للي بعمل الدور ده، ومش بحب أشيله هم " . 

وبحسب تصريحات الفنانة لمجلة سيدتي ، قالت كندة علوش عن زوجها : " وجوده معايا فرق من الأرض للسما ودعمه ليا ووقفته جنبي ، كان عنده تصوير وأجله يومين للحضور معي للمهرجان، ودي مش حاجة سهلة، ووجوده وفرحته بالفيلم قواني جدا" . 

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