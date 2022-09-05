10 توجيهات لمحافظ الإسماعيلية ضمن الاستعدادات المُبكرة لبداية العام الدراسي

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، و ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، و اللواء محمد أنيس السكرتير العام، و المستشار العسكري للمحافظة و معاون محافظ الإسماعيلية لملف التقنين و استرداد أملاك الدولة و معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارىء و السلامة العامة و المستشار القانوني للمحافظة و مستشار التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية و رؤساء المراكز و المدن و مديري عموم المديريات الخدمية و مديري الإدارات بالديوان العام.

و في بداية الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على الجهد المبذول من لجان التقنين و استرداد أراضي ملك الدولة على مستوى المحافظة و التي تعمل على مدار الساعة؛ لإنهاء فحص كافة الأوراق المتعلقة بملفات التقنين مُثَمِنًا الإجراءات الفورية التي يتم اتخاذها لإزالة التعديات واسترداد الأراضي ملك الدولة، مشيرًا إلى استمرار تضافُر الجهود؛ لتحقيق نسب إنجاز أعلى خلال الفترة القادمة.

واستعرض المحافظ الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ و نصيب كل قطاع بالخطة الاستثمارية حيث جارٍ إتاحة الربع الأول من الخطة لتوزيعها على المراكز و المدن و الأحياء.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة و تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستصدار قرارات تخصيص لإتمام الإجراءات القانونية لعدد من المشروعات.

وتم الموافقة على تخصيص ١٨٨ م٢ بالمجان لإنشاء مسجد بقرية الهجانة بمركز و مدينة القنطرة شرق قام أحد المواطنين بالتبرع بتكلفة الإنشاء.

كما تم الموافقة على تخصيص قطعتين أرض لإقامة لوحة كهرباء تحكم بمساحة ٢٠٠ م٢ خلف سنترال الإسماعيلية الرئيسي و ٣٠٠ م٢ بقرية الشروق و ذلك بمقابل مادي لصالح شركة توزيع كهرباء القناة.

وقرر محافظ الإسماعيلية بتخصيص أرض مجمع المخابز لصالح مشروع المخابز التابع لصندوق التنمية المحلية لإقامة مُجمعًا للمخابز بعد تقاعس الشركة المؤجرة للمجمع السابق و تراكم الديون و سحب الأرض لعدم التزامها بشروط التقاعد.

و تابع محافظ الإسماعيلية آخر المستجدات في أرض مشروع ٢٦٤ ري بمركز و مدينة القصاصين و الخاص بإصدار قرار من وزير الري و الموارد المائية بإعادة تخصيص الأرض بعد تعديل الأنشطة.

كما تابع محافظ الإسماعيلية استكمال البنية الأساسية بوحدة المتغيرات المكانية و توفير كافة الأجهزة المطلوبة بالوحدة.

و استعرض المحافظ استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال موسم الشتاء القادم بتطهير جميع المطابق و المصافي بجميع المراكز من خلال التعاون مع مديرية الطرق و النقل و كذلك تطهير و تنظيف أسطح المباني الحكومية تحسبًا لموسم الأمطار مؤكدًا على جاهزية خطة توزيع معدات سحب المياه و تقسيم فِرق الطوارىء بجميع المراكز و المدن و الأحياء.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة متابعة استعدادات استقبال الموسم الدراسي الجديد موجهًا وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة بتلافي أي ملاحظات متعلقة بالعملية التعليمية و توصيل الخدمات المختلفة للمدارس و التأكد من توافر الكتب الدراسية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

و في نفس السياق، و بالتزامن مع إطلاق معرض أهلًا بالمدارس و الذي افتتحه محافظ الإسماعيلية الأسبوع الماضي، أكد محافظ الإسماعيلية على أن الهدف من المعرض هو التخفيف عن كاهل أولياء الأمور؛ لتوفير منتجات و أدوات المدارس بأسعار تنافسية موجهًا مديرية التموين و رؤساء المراكز بمتابعة الأسعار المعروضة بشكل دوري لتحقيق العائد من المعرض كما وجه المحافظ بالتوسع في إنشاء المعارض المماثلة بكافة المراكز و المدن.

كما وجه"بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأحياء باستمرار حملات النظافة بجميع المراكز و بالأخص في محيط المدارس حفاظًا علي صحة أبنائنا الطلاب و منعًا لانتشار الحشرات و الذباب و نشر الأمراض.

و في إطار استقبال محافظة الإسماعيلية للدورة الثانية و العشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣٠ سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الفرق الأجنبية و العربية و المصرية، أكد محافظ الإسماعيلية على التنسيق المستمر بين لجان المهرجان لتنفيذ الفعاليات بشكلٍ متميز خاصة و أن المهرجان يحظي باهتمام خاص من مواطني المحافظة و من محبي التراث الشعبي و الفنون الشعبية التي تقدمها البلدان و الذي يعكس الثقافات و تنوعها خلال لقائها السنوي على أرض محافظة الإسماعيلية.

مشيرًا إلى أن نجاح مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو و الذي اكتسب الصفة الرسمية برعاية و تنفيذ محافظة الإسماعيلية له، جاء نتيجة التعاون و التناغم بين كافة الجهات الشريكة.

و شدَّد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز و المدن باستمرار تقديم الخدمات من نظافة و إنارة و إزالة الإشغالات و كذلك استمرار حملات ضبط الأسواق و فرض هيبة الدولة بما يحقق الصالح العام و صالح المواطنين.

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