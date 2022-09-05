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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كلنا إنسان| القباج تشارك في تدشين الدورة السادسة للملتقي الدولي لفنون ذوي الهمم

صدى البلد

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الصحفي لتدشين 
الملتقى السادس لمهرجان أولادنا لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة " أولادنا " تحت شعار " أولادنا ... كلنا إنسان "، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى.

وشهد المؤتمر مشاركة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة  والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وسهير عبد القادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، وسفير دولة بيلا روسيا وسفير دولة غانا وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة أولادنا ولفيف من نجوم الفن والإعلاميين.

وتنطلق فعاليات الدورة السادسة  على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 15 سبتمبر الجاري، حيث تشهد هذه الدورة لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

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