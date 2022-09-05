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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون .. الأزهر يوضح ثواب العمل الخيري وأهميته

وافعلوا الخير لعلكم
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون .. كشف الأزهر الشريف من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن أهمية العمل الخيري وثواب فاعله.

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 

وقال الأزهر: حث الإسلام على العمل الخيري وفعلِ الخيرات، بل وعلى المسارعة إليها واستباقها؛ وذلك ابتغاءَ مرضاة الله ورجاء الثواب عند الله، قال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77]، وقال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 48]، وقال في وصف أهل الخشيةِ من ربهم: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: 61]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [فاطر: 32].

وتابع: كما جعلَ الإسلام ثواب مَنْ يدل على الخير كثواب فاعلِه؛ ففي الحديثِ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه» (رواه مسلم).

ولفت الأزهر الشريف إلى أن تعاليم الإسلام  تؤكد على أن العمل الخيري لا يقتصر على الإنسان فقط، بل يشمل كل ذي رُوحٍ، يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «في كلِّ كَبِدٍ رَطبةٍ أَجْرٌ» (رواه البخاري ومسلم).

وناشد الأزهر الشريف جموع البشر حول العالم باستباق الخيرات، والحث عليها، وتقديم المساعدة لكل الخلق، وتعزيز روح التضامن الإنساني؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهمُ في بناء مستقبل أفضل لكلِّ بني الإنسان.

أهمية العمل الطيب

قال الشيخ أحمد ممدوح من علماء الأزهر الشريف، إن المسلم يدرك أهمية العمل الطيب والصدقة في شهر رمضان الكريم، ويتمنى من خلال هذا الإدراك عدم العودة لأي فعل غير صالح ليتذوق دائما ثمار عمل الخير.

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، خلال لقائه لـ برنامج " بنت البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العمل الصالح في شهر الخير يجلب للمرء السكينة، والراحة النفسية ، والاستقرار النفسي العالي ، منوها بدور الصحابي الجليل "الفضيل بن عياض" في نصح الأخرين بعمل الخير بطريقة صحيحة ولينة .

فضل إخراج الصدقة في ليلة القدر

وتعد الصدقة في شهر رمضان من صور الإحسان إلى الفقراء، وغيرهم من ذوي الحاجة، وإعانتهم على الإفطار والسحور، وفعل الخيرات في هذا الشهر المبارك قد يكون سببًا في أن يغفر الله تعالى لفاعل الخير ومنها الصدقة، وورد حديث صحيح يؤكد أن الله تعالى يعتق بعض الناس من النار في رمضان، حيث قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- «إذا كانَ أوَّلُ ليلةٍ من شَهْرِ رمضانَ يُنادي مُنادٍ يا باغيَ الخيرِ أقبِلْ، ويا باغيَ الشَّرِّ أقصِرْ وللَّهِ عُتقاءُ منَ النَّارِ، وذلكَ كلُّ لَيلةٍ».

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