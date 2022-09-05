الأوقاف: فتح باب التقدم للخطابة من خريجي جامعة الأزهر دفعة مايو 2022م

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي الأزهر الشريف دفعة مايو 2022م.

وحددت الأوقاف، الكليات الأزهرية التالية لمن يفتح لهم باب التقدم :

"الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام".

كما حددت وزارة الأوقاف الشروط التالية للمتقدمين :

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد على الأقل.

- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقنًا للغة العربية.

- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

وناشدت الوزارة الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي من هنا