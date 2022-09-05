الصين .. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 46 قتيلا و66 مصابا ومفقودا|فيديو

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن مصرع 46 شخصاً جراء زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة وفق مقياس ريختر، ضرب جنوب غربي البلاد.

وحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فإن "السلطات المحلية أكدت في إفادة صحفية أن 46 شخصًا لاقوا حتفهم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد، جراء زلزال مدمر".

كما أوضحت السلطات الصينية أن أكثر من 50 شخصًا أصيبوا جراء الزلزال، فيما هناك 16 آخرون في عداد المفقودين.

وضرب الزلزال مقاطعة لودينج في المحافظة قرابة الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لـ بكين.

من جانبه، وجه الرئيس الصيني، شي جين بينج، بتوفير جهود الإنقاذ الشاملة للتقليل من الضحايا، مشدداً على أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون المهمة الأساسية.

ولقي نحو 150 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، إثر زلزال ضرب إقليم سيتشوان جنوب غربي الصين في أبريل 2013.

وتضرب زلازل باستمرار إقليم سيتشوان، كان أبرزها زلزال عنيف بلغت قوّته 7.9 درجات، خلّف نحو 70 ألف قتيل ومفقود عام 2008.

ورصد مقطع فيديو لحظة وقوع الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين وأدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

ويظهر الفيديو تعرض المباني والأشجار الموجودة في أحد الشوارع للاهتزاز بقوة نتيجة الزلزال.