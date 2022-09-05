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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غرب الصين إلى 21 شخصا

صدى البلد

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب المقاطعة، إلى 21 شخصا . 
وذكرت السلطات المحلية الصينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم في محافظة لودينغ الواقعة بولاية قانزي التبتية ذاتية الحكم، في حين لقي 14 آخرون حتفهم في محافظة شيميان بمدينة يآن.
وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل ، في وقت سابق اليوم، أنه تم رصد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 16 كم ، عند التقاء دائرة عرض 29.59 درجة شمالا وخط طول 102.08 درجة شرقا، مضيفا أن مركز الزلزال يقع على بعد 39 كم من مقر محافظة لودينغ، وأن هناك عدة قرى على بُعد 5 كم حول مركز الزلزال.
من جانبها، ذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أنه تم تفعيل الاستجابة الوطنية الطارئة من المستوى الثالث ضد الزلزال، مضيفة أنه تم إرسال فريق عمل لتقديم التوجيه والمساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ وجهود الإنقاذ.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي 30 فردا من رجال الإطفاء في "لودينغ" هرعوا إلى مركز الزلزال لتقييم الوضع، بينما يتجه 530 فردا من فرق الإغاثة من الطوارئ من مناطق أخرى في "سيتشوان" إلى مركز الزلزال.
 

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