البحيرة .. مصرع شاب غرقاً بترعة بوادى النطرون

لقي اليوم، شاب مصرعه غرقا بترعة داخل الامام مالك بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون ، يفيد غرق شاب يدعى" أحمد.ر ٢٧ عام بترعه داخل الامام مالك بمدينة وادى النطرون وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

وبالفحص تبين انتشال جثة الشاب بترعه داخل الامام مالك لمدينة وادى النطرون و تم نقلها لمستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.