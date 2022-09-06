أخبار التعليم.. التعليم العالي تواصل استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022..عبر هذا الرابط.. البحوث الفلكية تحتفل بتعامد الشمس على معبد هيبس..اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

عميد زراعة عين شمس: لا يوجد دليل قاطع لربط تناول البيض بأمراض القلب

قال الدكتور أحمد جلال أستاذ تربية ووراثة الدواجن وعميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن المفاهيم الخاطئة حول البيض والكوليسترول تنبع إلى حد كبير من الاستنتاجات غير الصحيحة المستمدة من الأبحاث المبكرة.

ننشر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والكليات المتاحة

شغلت محركات جوجل في الأيام القليلة الماضية، بحث العديد من أولياء الأمور والطلبة عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وذلك عقب تصريح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية.

التعليم العالي تواصل طلاب استقبال تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ..عبر هذا الرابط

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر موقع التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.

سياسة واقتصاد القاهرة تعلن عن دورة الكتابة العلمية

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل في دورة الكتابة العلمية.

تعرف علي مواعيد وشروط التقدم للالتحاق بمدن جامعة عين شمس

أعلن قطاع الادارة العامة للمدن الجامعية أنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس في المرحلة الثانية اعتبارا من يوم السبت 10سبتمبر حتي الخميس 15 سبتمبر 2022 علي نظام الزهراء .

البحوث الفلكية تحتفل بتعامد الشمس على معبد هيبس..اليوم

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، احتفالية لتغطية فاعليات تعامد الشمس على على جدران قدس الأقداس بـ معبد هيبس، بمدينه الخارجة بمحافظة الفيوم، لتغطية هذا الحدث ورصده وتعريف الجمهور به.