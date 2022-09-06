عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. التعليم العالي تواصل استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022..عبر هذا الرابط.. البحوث الفلكية تحتفل بتعامد الشمس على معبد هيبس..اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

عميد زراعة عين شمس: لا يوجد دليل قاطع لربط تناول البيض بأمراض القلب
قال الدكتور أحمد جلال أستاذ تربية ووراثة الدواجن وعميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن المفاهيم الخاطئة حول البيض والكوليسترول تنبع إلى حد كبير من الاستنتاجات غير الصحيحة المستمدة من الأبحاث المبكرة.

 

ننشر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والكليات المتاحة
شغلت محركات جوجل في الأيام القليلة الماضية، بحث العديد من أولياء الأمور والطلبة عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وذلك عقب تصريح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية.

 

التعليم العالي تواصل طلاب استقبال تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ..عبر هذا الرابط
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر موقع التنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.

 

سياسة واقتصاد القاهرة تعلن عن دورة الكتابة العلمية
أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل في دورة الكتابة العلمية.

 

تعرف علي مواعيد وشروط التقدم للالتحاق بمدن جامعة عين شمس
أعلن قطاع الادارة العامة للمدن الجامعية أنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس في المرحلة الثانية اعتبارا من يوم السبت 10سبتمبر حتي الخميس 15 سبتمبر 2022 علي نظام الزهراء .

 

البحوث الفلكية تحتفل بتعامد الشمس على معبد هيبس..اليوم
ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، احتفالية لتغطية فاعليات تعامد الشمس على  على جدران قدس الأقداس بـ معبد هيبس، بمدينه الخارجة بمحافظة الفيوم، لتغطية هذا الحدث ورصده وتعريف الجمهور به.

اخبار التعليم تنسيق تنسيق الدبلومات الفنية الأخبار والأحداث المهمة الأحداث المهمة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سياسة واقتصاد القاهرة مدن جامعة عين شمس البحوث الفلكية معبد هيبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

مرتضى منصور ينفعل على الهواء بسبب رفض فيوتشر تفعيل عقد عمر كمال

مرتضى منصور يزف بشرى للجماهير.. 4 صفقات جديدة في الزمالك

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

غرامة مليون جنيه للمخالفين .. شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

أعلي سعر لـ الذهب اليوم 6-9-2022

معاذ ضحية الغيرة والخلافات الأسرية.. زوجة عمه قتلته في حظيرة مواشي وادعت اختفائه

هل رفض الزوجة خدمة زوجها مشروع؟.. بسببه قد تخطئ طريق الجنة

الزمالك يدعو لعقد جمعية عمومية عادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لـ جذب المال لحياتك وطرد الفقر من منزلك

بعد تصدرها تريند جوجل وسر أفيش طير بينا ياقلبي.. أجمل إطلالات ريم مصطفى

3 أشخاص فقط حضروا جنازته.. زوجة عبد الفتاح القصري تستولي على أمواله وتتركه يتسول الساندويتش والسيجارة

انسى المبيد.. ابتكار صراصير إلكترونية يمكنك التحكم فيها بموبايلك عن بعد

فيديو

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ