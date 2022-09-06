ننشر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والكليات المتاحة

شغلت محركات جوجل في الأيام القليلة الماضية، بحث العديد من أولياء الأمور والطلبة عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وذلك عقب تصريح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية.

ويستمر تقديم الطلاب لأداء اختبارات القدرات لهذا العام حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يتم التقديم لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بمجرد الإعلان عن بدء تسجيل الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية 2022، عبر هذا الرابـــط.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 للكليات

ويتضمن أيضًا تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الكليات والمعاهد التكنولوجية، وهى: «المعاهد الفنية التجارية والصناعية والسياحة والفنادق- المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات».

وتكون الكليات والمعاهد التكنولوجية بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 بنظام الانتظام وليس الانتساب الموجه، ويشترط على أي من الطلاب العاملين والراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد، أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة عدم تقديم الموافقة على الدراسة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كليات متاحة لطلبة الدبلومات الفنية 2022

يفتح باب التقديم للطلاب بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالكليات التالية:

التجارة.

التربية شعبة تعليم فني.

كليات التربية النوعية.

كليات الزراعة.

الخدمة الاجتماعية.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الهندسة.

الفنون التطبيقية.

كليات الآثار.

الفنون الجميلة.

تكنولوجيا التعليم الصناعي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ولكن هناك بعض الكليات التي يلزم الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات ومن ضمن هذه الكليات هي:«الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة «عمارة - فنون» - كليات التمريض».

وتعقد الاختبارات بالكليات المعنية ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٦ سبتمبر حتى يوم الخميس ٨ سبتمبر.

خطوات التقدم لأداء اختبارات القدرات بتنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأشارت الوزارة إلى أنه على الطالب الراغب لأداء اختبارات القدرات اتباع الخطوات التالية:

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

2- ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية، كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية «الصناعية، التمريض».

3- ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن «رقم الجلوس، اسم الطالب» وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة. يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

5- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

يحتاج الطلاب بعد إعلان النتيجة إلى تجهيز عدد من الأوراق ووضعها فى ملف لتقديمها إلى الكليات والمعاهد التى تم ترشيحهم لها.

استمارة شهادة الدبلوم الفني.

أصل شهادة الميلاد.

6 صور شخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

نموذج 6 جند.

شهادة الحصول على لقاح كورونا.