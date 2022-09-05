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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. آثار عين شمس تنظم لقاء تعريفي ببرامج الكلية للطلاب الجدد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس لقاء تعريفي ببرامج الكلية للطلاب الجدد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ ، اليوم الاثنين الموافق ٥ /٩ / ٢٠٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الكلية.

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وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف  الدكتور حسام طنطاوى القائم بعمل عميد كلية الآثار.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أقيمت فاعليات اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية بالمعامل الإلكترونية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، وذلك بدعم فني من مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاختبارات أجريت على مدار يومين متتاليين، حرص خلالهما المركز على توفير الخدمات الفنية والتقنية اللازمة لضمان سرعة الانترنت المطلوبة لاجراء الامتحانات للطلاب بشكل سهل ودون وجود أي معوقات.

وأكد الدكتور حجازي على أن مركز الشبكات حرص على إرسال فرق من المهندسين والفنيين المتخصصين للكلية الألسن لضمان سير الاختبارات بالشكل الملائم.

وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة (ALARI) جامعه عين شمس و اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)  وذلك علي هامش فعاليات مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ «RACC» التى تستضيفها جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعه وإشراف الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث ، بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ،ومعهد الدراسات العليا للمناطق القاحلة بجامعة عين شمس خلال الفترة من 3-5 سبتمبر 2022 بمدرج المحلاوى بكلية الطب.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور أسامة البحيري عميد معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة (ALARI) والدكتور عادل البلتاجي رئيس اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC) ، بحضور الدكتور أيمن فريد ابو حديد ألاستاذ المتفرغ، بمعهد الدراسات والبحوث الزراعية للأراضي الجافة، جامعة عين شمس، ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الأسبق.

كلية الاثار جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Jobs Education

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