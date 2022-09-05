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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. خطوات التسجيل باختبارات القدرات للكليات عبر هذا الرابط

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والسادة القائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالآتي :-

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط).

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون).  

كليات التمريض.

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تنسيق الجامعات 2022 .. تعرف على كليات القمة للمرحلة الثالثة

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رابط مباشر .. نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

يحتاج الطلاب بعد إعلان النتيجة إلى تجهيز عدد من الأوراق ووضعها فى ملف لتقديمها إلى الكليات والمعاهد التى تم ترشيحهم لها.

استمارة شهادة الدبلوم الفني.
أصل شهادة الميلاد.
6 صور شخصية.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
نموذج 6 جند.
شهادة الحصول على لقاح كورونا.

 

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، على رابط  لتسجيل رغباتهم و عليهم الضغط على هذا الرابط 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 

  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14
  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14
  • معهد فنى صحى الزقازيق 97.14
  • معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 92.11
  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 92.00
  • اقتصاد منزلي حلوان 91.79
  • تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022
  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 96.58
  • المعهد الفني الصحي بالمنصورة 96.43
  • المعهد الفني الصحي بالإسكندرية 96.07
  • معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات 92.63
  • معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 92.57
  • كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 92.29
  • المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 92.21
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تنسيق 2022.. كيف دعمت الدولة طلاب الجامعات الأهلية لزيادة الإقبال عليها؟

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تنسيق الجامعات 2022.. تحذير عاجل لطلاب المرحلة الثالثة أثناء تسجيل الرغبات

الكليات التي تقبل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

قال المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الرسمي، إن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سيكون الكليات التالية لـ نظام الـ 3 سنوات:

  1. كليات التجارة
  2. كلية التربية والتربية النوعية.
  3. كلية الزراعة
  4. كلية السياحة والفنادق
  5. كلية الخدمة الاجتماعية .
  6. كلية التمريض.
  7. كلية الهندسة.
  8. كلية الفنون التطبيقية.
  9. كلية الآثار.
  10. كلية الفنون الجميلة.
  11. كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى بالجامعات المصرية وذلك وفق التوزيع الجغرافى.
تنسيق الدبلومات الفنية 2022 رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الكليات التي تقبل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 اختبارات القدرات 2022

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