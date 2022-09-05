تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. خطوات التسجيل باختبارات القدرات للكليات عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والسادة القائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالآتي :-

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط).

• كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون).

• كليات التمريض.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

يحتاج الطلاب بعد إعلان النتيجة إلى تجهيز عدد من الأوراق ووضعها فى ملف لتقديمها إلى الكليات والمعاهد التى تم ترشيحهم لها.

استمارة شهادة الدبلوم الفني.

أصل شهادة الميلاد.

6 صور شخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

نموذج 6 جند.

شهادة الحصول على لقاح كورونا.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، على رابط لتسجيل رغباتهم و عليهم الضغط على هذا الرابط

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14

معهد فنى صحى الزقازيق 97.14

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 92.11

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 92.00

اقتصاد منزلي حلوان 91.79

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 96.58

المعهد الفني الصحي بالمنصورة 96.43

المعهد الفني الصحي بالإسكندرية 96.07

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات 92.63

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 92.57

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 92.29

المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 92.21

الكليات التي تقبل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

قال المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الرسمي، إن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سيكون الكليات التالية لـ نظام الـ 3 سنوات: