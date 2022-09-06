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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تعلن عن دورة الكتابة العلمية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل في دورة الكتابة العلمية.

وقالت كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة انه تم فتح باب التسجيل في دورة الكتابة العلمية والمزمع عقدها في الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2022 و سوف تعقد حضوريا في مبنى الكلية.


على الجانب الاخر ، أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب. ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 17 سبتمبر بالطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب البشري على أن ينتهي يوم 24 أكتوبر.

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وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جاهزية مستشفى الطلبة بالجيزة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، ووجه بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، ومشيرًا إلى أن الجامعة تُنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

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