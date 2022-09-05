عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار العلوم القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة لتدريب الفرقة الثالثة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد التدريب الخاص بطلاب الفرقة الرابعة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

 

وقال اتحاد طلاب كلية دار العلوم ، على الطالب الذى لم يسجل في التدريب التوجه إلى إدارة التدريب لسحب الاستمارة للالتحاق بالدورة الأولى التي تُعقد في 10 سبتمبر . 

كما أوضح اتحاد الطلاب على الأوراق المطلوبة للتقديم.. و هى 
3 صور شخصية
2 صورة البطاقة  

أصل الفوري +2صورة من الفوري 
ختم الشؤون
رسوم الدفع 200 جنيه 
 

txt

جامعة القاهرة تبدأ فى استقبال ملفات التقديم للعام الدراسى الجديد .. والطلاب: يوجد دورات تدريبه للتعرف على الكليات

على الجانب الأخر ، اختتمت جامعة القاهرة، فعاليات الدورة التدريبية الثانية لتدريب 50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، والتي استمرت  5 أيام، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك للإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والوعاظ في مختلف المجالات بما يساهم في دعم توجه الدولة نحو محاربة الأفكار الهدامة والسعي نحو تقديم خطاب ديني جديد متزن خال من التعصب.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته في ختام فعاليات الدورة، إن المدخل اللغوي لتجديد الخطاب الديني هو مدخل مهم ويتضمن الكثير من المسائل اللغوية، مشيرا إلى ضرورة استعادة بعض الأفكار لإدراك حجم الأرضية المشتركة بيننا،  واحتمالية وجود الاختلاف نتيجة الاختلاف في الفهم اللغوي للكثير من المصطلحات، بما يعني أن الاتفاق على معاني المفردات ينتج عنه الاتفاق بيننا بشكل كبير في عدد من القضايا، حيث أراد لنا الله التنوع في الكون والمخلوقات والأفكار والآراء والمفاهيم واللغة والاختراعات، وهي حكمة الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أهمية معرفتنا بمقاصد الله في أعماله حيث خلق الله الكون على قاعدة التنوع.

جامعة القاهرة كلية دار علوم اتحاد الطلاب طلاب الفرقة الرابعة بروتوكول التعاون فعاليات الدورة التدريبية كلية دار علوم جامعة القاهرة الأوراق المطلوبة للتقديم اتحاد طلاب كلية دار علوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

كاش مايوه شفاف.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

حكم قضائي يبطل ثغرة فريد الديب لإنقاذ قاتل نيرة أشرف من الإعدام

ترشيحاتنا

الطيخا.. طليقة أحمد الفيشاوي تسخر من حمو بيكا بسبب عمر كمال

كعادته يمارس النقد.. رضا عبد العال يهاجم فيتوريا بسبب اختيارات قائمة منتخب مصر.. فيديو

هل النوم بعد صلاة الصبح حرام؟.. يضيع عليك 9 نعم

أفضل سعر لشراء اليورو اليوم الإثنين 5-9-2022

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن إطلالات جريئة لـ ابنة غادة عبد الرازق| شاهد

قبل إطلاقها بأيام.. ميزات جبارة في هواتف iPhone 14 Pro

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجودة في كل بيت| تناول هذه المشروبات يعالج مرض خطير

بالمايوه والتاتو.. ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بدون بطانة..مايا دياب تثير الجدل بهذا الفستان

وفاة شخص بسبب الشاورما في الهند.. وإجراءات صارمة على المحلات

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ