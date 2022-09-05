دار العلوم القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة لتدريب الفرقة الثالثة

أعلن اتحاد طلاب كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد التدريب الخاص بطلاب الفرقة الرابعة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال اتحاد طلاب كلية دار العلوم ، على الطالب الذى لم يسجل في التدريب التوجه إلى إدارة التدريب لسحب الاستمارة للالتحاق بالدورة الأولى التي تُعقد في 10 سبتمبر .

كما أوضح اتحاد الطلاب على الأوراق المطلوبة للتقديم.. و هى

3 صور شخصية

2 صورة البطاقة

أصل الفوري +2صورة من الفوري

ختم الشؤون

رسوم الدفع 200 جنيه



على الجانب الأخر ، اختتمت جامعة القاهرة، فعاليات الدورة التدريبية الثانية لتدريب 50 إمامًا من وزارة الأوقاف في مجال اللغة العربية، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، والتي استمرت 5 أيام، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك للإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والوعاظ في مختلف المجالات بما يساهم في دعم توجه الدولة نحو محاربة الأفكار الهدامة والسعي نحو تقديم خطاب ديني جديد متزن خال من التعصب.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته في ختام فعاليات الدورة، إن المدخل اللغوي لتجديد الخطاب الديني هو مدخل مهم ويتضمن الكثير من المسائل اللغوية، مشيرا إلى ضرورة استعادة بعض الأفكار لإدراك حجم الأرضية المشتركة بيننا، واحتمالية وجود الاختلاف نتيجة الاختلاف في الفهم اللغوي للكثير من المصطلحات، بما يعني أن الاتفاق على معاني المفردات ينتج عنه الاتفاق بيننا بشكل كبير في عدد من القضايا، حيث أراد لنا الله التنوع في الكون والمخلوقات والأفكار والآراء والمفاهيم واللغة والاختراعات، وهي حكمة الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أهمية معرفتنا بمقاصد الله في أعماله حيث خلق الله الكون على قاعدة التنوع.