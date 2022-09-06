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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون.. دار الإفتاء تجيب

الأدوية
الأدوية

حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون، عن هذه المسألة استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: يقوم بعض الصيادلة بشراء أدوية التأمين الصحي وبيعها من خلال صيدلياتهم العامة لغير مَن خصصت لهم الدولة هذه الأدوية، فما حكم ذلك؟.

واجابت دار الإفتاء، أن أدوية التأمين الصحي ليست حقًّا مكتسبًا في ذاتها، وإنما تُصرف لمرضاه على جهة إتاحة جرعات الدواء المناسبة لهم مقدمًا، بحسب مدة العلاج اللازمة؛ ليأخذوها في مواعيدها، وتتحمل الدولة ثمنها، وتشترط على محتاجيها من المرضى عدم بيعها؛ فهي بذلك من المال العام الذي لا يجوز التصرف فيه إلا بما تحدده اللوائح والقوانين. 

وأكدت دار الإفتاء، أنه يحرم- بناءً على ذلك- التعامل فيها بالبيع والشراء، بالإضافة إلى ما في هذا التعدي من الإضرار البالغ بالمنظومة الصحية والسعي في المجتمع بالفساد والعدوان على حقوق المرضى. 

وذكرت أن السعي في هذا أو المساعدة فيه من قِبَل بعض الصيادلة أو غيرهم من المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى محتاجيه يعد من خيانة الأمانة؛ ففاعله مستحق للعقاب والمقت يوم القيامة، إضافة إلى الخضوع للمساءلة القانونية أمام الدولة والمجتمع.

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