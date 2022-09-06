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بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي.. مشادة بين ندى الكامل ومظهر شاهين| فيديوجراف

ندي الكامل
ندي الكامل

كتبت ندى الكامل - طليقة أحمد الفيشاوي - ردا على الشيخ مظهر شاهين ، من خلال ستوري حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام ،  أجج نيران الحرب الكلامية بينهما.

بحب الجواز.. اشتغال الحرب الكلامية بين طليقة أحمد الفيشاوي والشيخ مظهر شاهين

ندى الكامل تهاجم الشيخ مظهر شاهين

وكتبت ندى الكامل ، عبر ستوري إنستجرام: «عشان بس نكون واضحين أنا مش بحب المساكنة ومش بأيدها عشان ما تزطش أنت وكل واحدة .. كل واحد حر اللي يتجوز  يتجوز واللي يساكن يساكن .. ومخرجش مني أي كلمة عن الموضوع ده أصلا .. وأه مش بحب المساكنة وبحب الجواز وفكرته وبأيدها».


مظهر شاهين يهاجم طليقة الفيشاوي

ورد مظهر شاهين ساخرا من بوست ندى الكامل قائلا: الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي "بحرقة" من  غيرتها علي البشرية، و رفضها للخراب والدمار.. كدت أفقد الوعي أمام حرصها علي إنقاذ البشرية.

ولمتابعة المزيد حول الحرب الكلامية بين ندى الكامل والشيخ مظهر شاهين .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

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