يشرفني إنه أبويا.. نجل فؤاد المهندس يحيي ذكرى ميلاده

أحيا نجل الفنان الكبير فؤاد المهندس ذكرى ميلاد والده من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، وكتب: "النهارده عيد ميلاد الأستاذ الأب الطيب الحنون، الجدع، أنا يشرفنى إن أبويا فؤاد المهندس، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ وحشتنى".

يذكر ان شويكار كانت على علاقة حب قوية مع فؤاد المهندس حيث الاقيل للمرة الأولى في مسرحية "السكرتير الفني"، رفض فى البداية التمثيل معها بسبب الاختلاف فى وجه نظرهما.

بعدها قدما معًا ما يقرب من 26 عملًا سينمائيًا، وطلب منها الزواج أثناء أداء أحد المشاهد على المسرح، فوافقت واستمر الزواج لمدة 20 عامًا.

ولكن بعد ذلك قررا الانفصال وحاول عدد من الأصدقاء المقربين منهما التوسط لعدم وقوع الطلاق, حتى أن نجل " المهندس " من زوجته الأولى، قام بذلك؛ نظرًا للعلاقة الطيبة التى تجمعه بزوجة أبيه، ولكن لم يفلح الأمر وقدما بعد الطلاق عددا من الأعمال معًا.