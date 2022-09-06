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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. كواليس أزمات تعرض لها بمشواره

فؤاد المهندس
فؤاد المهندس

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان “فؤاد المهندس” والذى  قدم الكثير لجمهوره في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وأطلق عليه لقب الأستاذ والفنان الشامل.

وكشف نجل الفنان فؤاد المهندس، في أحد اللقاءات التلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، عن الأيام الاخيرة في حياة والده، مؤكدًا أنه تعرض لأزمة اضطرته للابتعاد عن والده، وكان لذلك البُعد أثر كبير في حياة والده، لدرجة إصابة فؤاد المهندس بالمرض والبكاء المتواصل.

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وقال نجل المهندس:"كنت حاسس إنه هيتوفى ويحصله حاجه، كان تعبان وأنا مش موجود دي تعبته جدًا شوفته كان بيعيط لأننا قريبين من بعض، هو كان بيعيا أنا أعيا، أول ما حصلت مشكلة معايا حسيت إنه مش هيقدر وهيموت".


وتابع:"الأستاذ توفى وأنا بعيد عنه، كنا قريبين أوي من بعض، وكنت حاسس هيحصله حاجة وأنا مش معاه»، مؤكدًا أن الراحل كان الأب الحنون والحازم في قراراته والملتزم إلى أقصى الدرجات في تربيته لأبنائه".


وكان قد احيا نجل الفنان الكبير فؤاد المهندس  ذكرى ميلاد والده من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، وكتب: "النهارده عيد ميلاد الأستاذ الأب الطيب الحنون، الجدع، أنا يشرفنى إن أبويا فؤاد المهندس، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ وحشتنى".


يذكر أن شويكار كانت على علاقة حب قوية مع فؤاد المهندس حيث التقيا للمرة الأولى في مسرحية "السكرتير الفني"، رفض فى البداية التمثيل معها بسبب الاختلاف فى وجهة نظرهما.

بعدها قدما معًا ما يقرب من 26 عملًا سينمائيًا، وطلب منها الزواج أثناء أداء أحد المشاهد على المسرح، فوافقت واستمر الزواج لمدة 20 عامًا.

ولكن بعد ذلك قررا الانفصال وحاول عدد من الأصدقاء المقربين منهما التوسط لعدم وقوع الطلاق, حتى أن نجل " المهندس " من زوجته الأولى، قام بذلك؛ نظرًا للعلاقة الطيبة التى تجمعه بزوجة أبيه، ولكن لم يفلح الأمر وقدما بعد الطلاق عددا من الأعمال معًا.

لميس الحديدي صلاح عبدالله فؤاد المهندس الإعلامية لميس الحديدي ذكرى وفاة شويكار ذكرى ميلاد فؤاد المهندس ميلاد فؤاد المهندس

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