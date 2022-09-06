دنيا بطمة تطرد زوجها السابق من حفلها.. ويرد بقرار صادم بعد الواقعة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمنتج البحريني ​محمد الترك​ حاملا الورود وتوجه به إلى حفل زوجته التي انفصلت عنه ​دنيا بطمة​ ليصالحها.

ولكن المفاجأة في منع الأمن دخوله بطلب منها، وقال بعض الحاضرين إن دنيا رفضت الغناء في الحفل حتى يتم خروجه نهائيا من المسرح.

وبعدها اتخذ الترك قرارا جريئا وأعلن اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بعد ماحدث.



ونشر الترك تسجيلاً صوتياً على صفحته وقال:"شكرا للشعب المغربي كاملا، وتحية خاصة لكل الناس اللي كانوا قراب من علي، سامحوني إذا كنت أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتابع: "يمكن ما أكونش الأب المثالي جدا بحكم الظروف اللي أنا مريت بها، أنا طول عمري بعاني من الظروف، لكن في الآخر دائما أطلع أنا الخاين، حاجة عادي تعودت عليها".

وأضاف : "حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمري لله، والخيرة فيما اختاره الله، وأنا رأيت من الخير أن أعتزل السوشيال ميديا للأبد، أو ممكن فترة طويلة جدا".



أما عن تصرف دنيا بطمة فعلق: "ممكن الواحد في لحظة عصبية يقول حاجات ما يصحش تتقال".