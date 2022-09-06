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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

والله مش هو| مدونة سفر شهيرة تنسب أشعارا مزيفة لصلاح جاهين وابنته ترد

الشاعر الراحل صلاح
الشاعر الراحل صلاح جاهين

نشرت مدونة السفر بسنت نور الدين، أشعارا عبر حسابها الشخصي باللهجة المصرية، وختمتها بإمضاء يحمل اسم الشاعر الراحل صلاح جاهين، حتى تدخلت ابنته موضحة حقيقة نسب هذه الكلمات لوالدها.

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نشرت بسنت نور الدين هذه الأبيات: 
بالاختصار بحبني
ما أنا أصلى ليا زمان معايا بنتكسر ونتبني
ونفتقر ونتغني
وننفرد وننحني
أحداث كتير عشناها يااااااه
مـُتحالفين مع بعضنا ضد الحياة وعمري ما خنتني
وعمري ما سبتني للوحدة تاكل فرحتي وتهدني
بقولكم بحبني
والله لو ينفع لكنت قومت وبوستني

سامية جاهين ترد على أشعار منسوبة لوالدها

بعد ساعتين من نشر هذه الأبيات أوضحت الفنانة سامية جاهين ابنة الشاعر الراحل صلاح جاهين ( 25 ديسمبر 1930 - 21 أبريل 1986) أنها ليست أشعار والدها، وكتبت: "والله العظيم ما صلاح جاهين"، مرفقا بوسم "مش صلاح جاهين".

حاولت بسنت تدارك الموقف وكتبت: "يادي الكسوف، حقك علينا والله ، عدلنا البوست، بس احنا بنحبه أوي كدا كدا"، تفهمت الابنة هذا الموقف وأوضحت أن هذه الأشعار متداولة بالفعل مع نسبها لوالدها لكنها من أشعار الشاعر خميس عز العرب.

عدلت بسنت نور الدين المنشورة مع الإشارة إلى الشاعر خميس عز العرب، وتابعت: "يشرفني نتقابل ونعمل حلقة عن والدك الله يرحمه".

أزمة مستمرة

من جانبه علق الشاعر أحمد حداد، حفيد الشاعر الراحل صلاح جاهين، تفاصيل هذا التزييف، ويقول لـ "صدى البلد": "تزييف أشعار صلاح جاهين أزمة مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات تحديدا منذ عام 2012، وكثيرا ما نرى كلمات مزيفة ومنسوبة له وتحدثنا عن هذا الأمر أكثر من مرة".

محبي صلاح جاهين

هذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيها أشعار منسوبة للشاعر صلاح جاهين، إذ يتضمن جروب “محبي صلاح جاهين” على موقع "فيسبوك" أشعارا منسوبة إلى صلاح جاهين، وكان قد كتب الشاعر أمين حداد: "يوجد جروب على فيسبوك اسمه محبي صلاح چاهين، يتضمن شعر وصور ورسومات بعضها تخصه وبعضها لآخرين".

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