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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هادئة الطباع رقيقة المشاعر

ذكرى نجيب محفوظ.. أخفى زواجه 10 سنوات وكشفه صلاح جاهين

صدى البلد

أيام تفصلنا عن ذكرى وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ الذي ولد في 11 ديسمبر عام 1911، ورحل عن عالمنا في 30 أغسطس عام2006 عن عمر يناهز 95 عامًا.

كانت رواياته علامات فارقة في الأدب والسينما المصرية فقدم للأدب العربي الكثير حتي حصل علي جائزة نوبل. 

وأخفى الأديب الكبير، سرًا مهمًا في حياته وهو زواجه طيلة 10 سنوات كاملة من عطية الله ابراهيم، وجاء الزواج بعد رفضه الزواج حتى وصوله إلى سن 43 عاما وفي تلك الفترة كان ازداد دخله بسبب عمله في كتابة سيناريوهات الأفلام وكان يتعلل بعدم زواجه لانشغاله برعاية أمه وأخته الأرملة وأطفالها.

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المركز القومي للسينما يحتفل بذكرى نجيب محفوظ

ولم يتم فضح سره إلا عقب نشوب مشاجرة بين إحدى ابنتيه “أم كلثوم وفاطمة” مع زميلة لها في المدرسة، فعرف بالمصادفة الشاعر صلاح جاهين بالأمر من والد الطالبة الذي كان زميلا له وجارا، ومنذ ذلك الوقت انتشر الخبر بين الأوساط الأدبية والعلمية والثقافية حتى عرف كل الناس خبر زواجه..

وكان قد خاض الاديب، العديد من قصص الحب الفاشلة والتي دفعته إلى دخول عالم البغاء والاستسلام له هربا من فشل متوقع في قصة حب أخرى ولكن بعد مقابلة السيدة عطية الله تم تغيير فكرته وتحدث في أحد الحوارات الصحفية عن بداية معرفته بها وذلك بعد أن تقدم به السن: “كان أحد أصدقائي متزوجا، ولزوجته أخت هادئة الطباع رقيقة المشاعر، فوجدت فيها ما أبحث عنه، إذ كانت متفهمة لطبيعة تكويني الشخصية واحتياجاتي ككاتب.. فوجدتني منجذبا إليها وكنت مشدودا بهاجس يقول لي أنت لو لم تتزوج هذه المرة لن تتزوج أبدا”.

نجيب محفوظ السينما المصرية أديب نوبل ذكرى نجيب محفوظ الشاعر صلاح جاهين أغلفة نجيب محفوظ

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