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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل صلاح جاهين عن اختيار والده شخصية معرض الكتاب: الشعب يحب انتاجه الإبداعي

بهاء جاهين
بهاء جاهين

تحدث الشاعر بهاء جاهين ابن صلاح جاهين، عن اختيار والده شخصية  العام معرض الكتاب بدورته الـ 54.

 

وقال بهاج جاهين في تصريحات له على على قناة " إكسترا نيوز "، :"   الشعب المصري يكرم صلاح جاهين في حياته وبعد وفاته  لأن الشعب المصري يحب إنتاج صلاج جاهين الإبداعي".

 

 وأضاف بهاء جاهين :" اختيار  صلاح جاهين شخصية العام في معرض الكتاب امر مجميل لأن المعرض يعتبر موسم ثقافي لكل المصريين والعرب ".

 

وتابع بهاء جاهين:"   اختيار صلاح جاهين شخصية العام لمعرض الكتاب  يثري المعرض بشكل كبير، نظرا لتعدد نواحي الإبداع لدى صلاح جاهين ".

جاهين صلاح جاهين معرض الكتاب معرض اخبار التوك شو

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