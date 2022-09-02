نجل صلاح جاهين عن اختيار والده شخصية معرض الكتاب: الشعب يحب انتاجه الإبداعي

تحدث الشاعر بهاء جاهين ابن صلاح جاهين، عن اختيار والده شخصية العام معرض الكتاب بدورته الـ 54.

وقال بهاج جاهين في تصريحات له على على قناة " إكسترا نيوز "، :" الشعب المصري يكرم صلاح جاهين في حياته وبعد وفاته لأن الشعب المصري يحب إنتاج صلاج جاهين الإبداعي".

وأضاف بهاء جاهين :" اختيار صلاح جاهين شخصية العام في معرض الكتاب امر مجميل لأن المعرض يعتبر موسم ثقافي لكل المصريين والعرب ".

وتابع بهاء جاهين:" اختيار صلاح جاهين شخصية العام لمعرض الكتاب يثري المعرض بشكل كبير، نظرا لتعدد نواحي الإبداع لدى صلاح جاهين ".