عضو لجنة الحوار الوطني: هناك أسماء يجب دعوتها لحضور الجلسات دون طلبها

قال أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الحوار الوطني، إن هناك أسماء يجب دعوتها لحضور جلسات الحوار دون طلبها.



وأضاف أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "المدعوون للحوار الوطني سيكونون محددين وهم أصحاب الآراء المعتبرة والمقترحات الوجيهة".



وأشار: "لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على الأسماء التي سيتم دعوتها"، موضحا: "هناك أسماء لابد من وجودها في بعض الملفات".

وأوضح أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الحوار الوطني: "أصحاب وجهات النظر المعروفة والمعلومة"، مشددا: "الحوار الوطني لازم يبقى منتج ومثمر".





