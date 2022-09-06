أكثرهن جدلا بالفستان الأحمر.. أجرأ إطلالات ناهد السباعي

تصدرت الفنانة ناهد السباعي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها بالعديد من الإطلالاتوالصور المختلفة التي تكشف عن جمالها.





وتتميز الفنانة ناهد السباعي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتهاوأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





الفنانة ناهد السباعي بفستان مثير..





















وظهرت الفنانة ناهد السباعي في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان جمع بين اللون الأسود و البيج وذاأكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق.





تزينت ناهد السباعي بيعض المجوهرات البسيطة للغاية مما زاد من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها علىالأنستجرام.









الفنانة ناهد السباعي تثير الجدل بالاحمر..









وتألقت الفنانة ناهد السباعي ، مرتديه جيب فوق الركبة باللون الأحمر، ونسقت معها توبمكشوف البطن ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء رياضي باللونالأبيض.









يشار إلى أن أحدث أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن،سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله.





وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فرياليوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.