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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهدها 66 مليون شخص.. فرقة نرويجية ترقص على الأغاني المصرية القديمة

فرقة الرقص كويك ستايل
فرقة الرقص كويك ستايل

على أنغام أغاني مصرية، حصدت فرقة رقص الهيب هوب العالمية "كويك ستايل" ملايين المشاهدات في غضون أيام لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعية بمقاطع قصيرة يرقص فيها أعضاء الفريق بشكل مبهج.

فرقة كويك ستايل ترقص على أغاني مصرية

للوهلة الأولى يرى كل من يشاهد مقاطع فرقة الرقص على أغاني مصرية، لتبدو كأنها مُركبة، لكن بتتبع حسابات الفرقة، فإن اختيارهم للأغاني المصرية يأتي ضمن اختيار أغاني جديدة من بلاد ولهجات مختلفة.

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حميد الشاعري، عمرو دياب، مصطفى قمر، حسين الجسمي، اختارت فرقة رقص "الهيب هوب" اغانيهم للرقص عليها وابتكار رقصات مميزة لها، إذ ابتكرت الفرقة التي أسسها شقيقان باكستانيان واثنان نرويجيان وصديق طفولتهما التايلاندي، حركات مميزة لكل أغنية.

فرقة الرقص النرويجية

وبحسب أحدث حوار للفرقة مع موقع “cna”، فإن فرقة الرقص النرويجية تأسست في عام 2006،لكنها حصدت شهرة واسعة مؤخرا بعد نشر مقطع فيديو لهم للرقص في حفل زفاف، وقالوا أن هذ االعرض الذي حص 66 مليون مشاهدة في غضون أيام، أن هذا العرض كان في حفل زفاف صديقهم سليمان مالك مؤسس الفرقة، “كان يتزوج وهذا عربون حب وتقدير من الفرقة”.

وفي الفيديو الذي تصل مدته إلى 12 دقيقة، رقصت الفرقة على أنغام أغاني من الأفلام الهندية، وكانت حركاتهم السريعة والمتناسقة سببا في إثناء الأبطال الحقيقين للأفلام على رقصهم المميز.

أشهر فيديو رقص في العالم

وقالت الفرقة: “إن الوصول إلى 66 مليونًا مشاهدة في شهر يعد إنجازًا كبيرًا بالنسبة لنا ، ولكن التواصل مع عدد كبير من معجبين جدد يكاد يكون أعظم شعور”.

لكن قبل تداول فييوهات الرقص على الأغاني المصرية، وفيديو حفل الزفاف، كانت الفرقة ققد حققت نجاحات هائلة بالفعل مثل تصميم الرقصات لعمالقة الرقص الكوري “K-pop ، BTS”.

وأول تصميم رقص رسمي كان لفرقة BTS، في أغاني Save Me ، تلاه Blood Sweat & Tears، في عام 2016، وفي عام 2019 كانت الفرقة قد صممت حركات الرقص لأغنية Boy With Luv ، والتي حصدت أكثر من 1.5 مليار مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

يبدو أعضاء الفرقة وكأنهم أفراد عائلة واحدة، ويرجع ذلك إلى صداقتهم الوطيدة منذ كانوا في الثانية عشر من عمرهم، وأوضح مؤسس الفرقة: “التقينا في المدرسة في سن 12 أو 14 عامًا. كنا لا نزال أطفالًا صغارًا لم نكتشف مواهبنا، وبعد أن نشأنا كشباب باكستانيين وتايلانديين ومن النرويج، قررنا خلق عروض مستوحاة من ثقافاتنا المتنوعة”.

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