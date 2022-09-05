رقص إمام عاشور وإبراهيما نداي في افتتاح كافية الونش.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر عدة فيديوهات ظهر فيها لاعبي نادي الزمالك و هم يرقصون في افتتاح كافية محمود الونش لاعب نادي الزمالك.

وظهر في الفيديو اللاعبين و هم مستمتعين بالاجواء أبرزهم إمام عاشور.

يذكر أن حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونجله امير مرتضي المشرف العام على الكرة ، حضور افتتاح كافيه الثنائي محمود حمدي الونش ومحمود عبد العاطي دونجا بوصلة دهشور بالسادس من أكتوبر.

وقام مسئولو نادي الزمالك بتلبية ، دعوة الثنائي لحضور افتتاح الكافيه والتواجد مساء أمس الثلاثاء ، وتواجد أيضا نجوم الكرة والصحفيين وبعض الإعلاميين الرياضيين بالافتتاح .