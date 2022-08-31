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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مرتضي منصور يلبي دعوة الونش ودونجا

مرتضى منصور ونجوم الرياضة بافتتاح كافيه الونش ودونجا

صدى البلد

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونجله امير مرتضي المشرف العام على الكرة ، حضور افتتاح كافيه الثنائي محمود حمدي الونش ومحمود عبد العاطي دونجا بوصلة دهشور بالسادس من اكتوبر.

وقام مسئولو نادي الزمالك بتلبية ، دعوة الثنائي لحضور افتتاح الكافيه والتواجد مساء أمس الثلاثاء ، وتواجد أيضا نجوم الكرة والصحفيين وبعض الإعلاميين الرياضيين بالافتتاح .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 3 سبتمبر المقبل استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر في سوبر كأس "لوسيل".


وفي نفس الوقت قرر الجهاز الفني للفريق عودة  اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام إيسترن كومباني للتدريبات يوم 4 سبتمبر المقبل.


وكان الجهاز الفني منح اللاعبين الأساسيين راحة عقب مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري، قبل أن يمنح باقي اللاعبين راحة عقب مباراة المصري السابقة ويعتمد على اللاعبين الشباب أمام إيسترن كومباني.


 

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه راض عن الفرصة التي منحها لبعض اللاعبين الشباب بالقلعة البيضاء، وأضاف أنه من الوارد أن يكونوا مستقبل مصر.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة إيسترن كومباني:" اللاعبين الشباب يمتلكون إمكانيات كبيرة ولكن كان ينقصهم المشاركة في بعض المباريات، ويجب على اتحاد الكرة أن يمنحهم المسابقات التي يشاركون خلالها في المباريات".

وأضاف فيريرا :" اللاعبين الشباب في مصر عمرهم ٢٣ عاما، وهذا لا يحدث خارج مصر ، لأن أعمار الشباب في كل أنحاء العالم ١٦ عام وهناك أمر غير مظبوط في الدوري المصري".

وتابع المدير الفني :" كان لابد من إراحة اللاعبين الكبار بالرغم من أن ذلك من مهام اتحاد الكرة، وعليهم وضع جول يتضمن فترات الراحة للاعبين".

وتابع فيريرا:" لدينا مباراة السوبر المصري السعودي، وبعدها مباراتي الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وبعدها سيكون هناك تجمع للمتخب قبل أن يبدأ الدوري في الموسم الجديد، وإذا لم يحصل اللاعبون على راحة سيكون من الصعب تطورهم.

وأكد المدير الفني أن اللاعبين الشباب ساعدوا  في عمل توازن في عدد كبير من المباريات ووفقا لنتائج الفريق فإن التعادلات والخسارة نتائج حدثت بعد سلسلة انتصارات كبيرة

وأضاف فيريرا أن الزمالك وجميع الاندية يمتلكون لاعبين كبار ولكنهم يحتاجون المساعدة والدعم، والزمالك بطل الدوري سيلعب الدور التمهيدي والفرق الاخرى لا تلعب نفس الدور، ولا أتفهم المعايير ولا نعلم مواعيد مباراتي بطل تشاد، كما أن الدور التمهيدي مجازفة ومن الممكن أن نخرج بسببها من البطولة

وقال المدير الفني :" لدي  فضول شخصي بأن أرى شكل المنتخب في التجمع المقبل في ظل جدول المباريات الحالي، وأرغب في أن ألفت نظر المسؤولين عن الكرة في مصر بأننا نحتاج لتغيير العديد من الأمور لكي تصبح كرة القدم بشكل أفضل

وأضاف فيريرا :" جزء كبير من الفريق الذي سيخوض سوبر لوسيل هو الفريق الذي حقق لقب الدوري، في ظل بعض الأمور السلبية وفيما يخص المواعيد سنحاول ايجاد حلول قبل مباريات السوبر والدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا".

وأكد المدرب البرتغالي على صعوبة مباراة الهلال السعودي، وشدد على أن الفريق سيخوضها باللاعبين الأساسيين.

وقال المدير الفني :" هناك عدد كبير من اللاعبين الشباب سيستمرون معنا خلال الموسم الجديد ، وعدد منهم سيكون ضمن المنتخب الأولمبي وهذا ما يساعدنا في الفريق الأول.

وأضاف فيريرا قائلا:" هناك مجموعة أخبار غير صحيحة تظهر وغرضها واضح، والأنباء التي ترددت حول حالتي الصحية الصعبة لا افهمها، وأتمنى أن يتوقف البعض عن هذه الأخبار المغلوطة، لأن هذه الأمور لا تؤثر علي ولا على الفريق.

وتابع :"  لم اهدد  بفسخ  عقدي  بسبب  مباراة  الهلال، ولم  اطلب  الرحيل بسبب  ظروفي  الصحية، وعقدي  مع الزمالك ممتد لموسم أخر".

افتتاح كافيه الونش

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