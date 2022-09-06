أقل من 5000 جنيه.. Huawei  تطلق هاتف Nova 10z

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية اليوم ، هاتفا جديدا وهو Nova 10z ، ويأتي الإطلاق بعد أيام من ظهور هاتفي Nova 10 و Nova 10 في الأسواق العالمية، بينما تستعد الشركة حاليا للكشف عن سلسلة الهواتف الذكية الرائدة Mate 50

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 10z

بحسب ما ذكره موقع "جيز مو شينا" التقني، يأتي هاتف Huawei Nova 10z بشاشة نوع LCD ، قياس 6.6 بوصة مع نوتش في المنتصف، و تتميز بدقة 1080 × 2400 بكسل، وجودة عرض Full HD + وكثافة بكسل تبلغ 399 نقطة في البوصة، و يحتوي زر الباور الموجود على يمين الجهاز على قارئ لبصمات الأصابع.

أقل من 6000 جنيه.. Huawei تطلق هاتفا جديدا

يعمل هاتف Huawei Nova 10z بمعالج قوي ثماني النواة مقترنا ب 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، غير قابلة للتوسعة.

يقدم هاتف Huawei Nova 10z كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.9 بوصة، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، و في الأمام ، تم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

يحزم هاتف Huawei Nova 10z بطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد الخاص بهواوي وحدها HarmonyOS 2.0 .

أقل من 6000 جنيه.. Huawei تطلق هاتفا جديدا

يشمل الهاتف بعض الميزات الأخرى مثل دعم بطاقتي SIM و Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.1 وموصل USB-C ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر. أخيرًا ، مع دعم مع7يار IP52 مما يجعل المقاوم للماء والغبار.

يتوفر هاتف Nova 10z في إصدارين مختلفين: ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت + سعة تخزين 128 جيجا بايت مقابل 245 دولارًا، (حوالي 4700 جنيه مصري)، و 8 جيجا بايت رام + 256 جيجا بايت للتخزين مقابل 280 دولارًا (حوالي 5400 جنيه مصري)، وسينطلق الهاتف بالألوان الأسود والسيلفر والأخضر.