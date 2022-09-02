مميزاتها هتعجبك.. هواوي تطلق تشكيلة نوفا 10 بإمكانيات خارقة وسعر مذهل

أطلقت شركة هواوي Huawei، تشكيلة Nova 10 في الصين في أوائل شهر يوليو الماضي، واليوم تستعد الشركة الصينية لإطلاق هاتفي Nova 10 وNova 10 Pro، إلى أسواق أوروبا كأول سوق دولي للجهازين.

سعر هاتف هواوي نوفا 10

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتم بيع الإصدار الدولى Huawei Nova 10، مقابل سعر حوالي 500 يورو (أي ما يعادل 9600 جنيه مصري)، ويتميز هذا الجهاز بشاشة من OLED، مع كاميرا سيلفي عريضة للغاية بدقة 60 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية 4000 مللي أمبير مع شحن سريع 66 وات.

وتبلغ تكلفة الإصدار العالمى من هاتف Huawei Nova 10 Pro حوالي 730 يورو (أي ما يعادل 14000 جنيه مصري)، ويشتمل هذا الجهاز على شاشة OLED بحجم أكبر، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي جهاز Pro على بطارية أكبر وأسرع مع شحن خارق بقدرة 100 وات.

وسيتوفر كلا الهاتفين بتكوين ذاكرة واحد، بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وبسعة 256 جيجابايت لسعة التخزين الداخلي المدمج، وستتوفر سلسلة Huawei Nova 10، في اللونين الفضي والأسود.

كما ستوفر هواوي الساعة الذكية Huawei Watch D في شهر أكتوبر المقبل بالإسواق العالمية وستباع مقابل سعر 460 يورو (أي ما يعادل 8800 جنيه مصري)، وتتميز الساعة الجديدة بمزايا صحية متقدمة للغاية، فهي تحتوي على مستشعر تخطيط القلب ويمكنها حتى قياس ضغط الدم.

الساعة الذكية Huawei Watch D

مواصفات هاتف هواوي Nova 10

يأتي هاتف هواوي Nova 10، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتمتع هاتف هواوي Nova 10، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية رائعة بدقة 60 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

ويتم تشغيل هاتف هواوي Nova 10، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 778، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل هواوي HarmonyOS

مواصفات هواوي Nova 10 Pro



يأتي هاتف هواوي Nova 10 Pro، مزودا بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة ”FHD+، تبلغ دقتها 1200×2652 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويمتلك هاتف Nova 10 Pro، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 60 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Nova 10 Pro، بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.