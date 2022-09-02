عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مميزاتها هتعجبك.. هواوي تطلق تشكيلة نوفا 10 بإمكانيات خارقة وسعر مذهل

هاتف Nova 10 Pro
هاتف Nova 10 Pro

أطلقت شركة هواوي Huawei، تشكيلة Nova 10 في الصين في أوائل شهر يوليو الماضي، واليوم تستعد الشركة الصينية لإطلاق هاتفي Nova 10 وNova 10 Pro، إلى أسواق أوروبا كأول سوق دولي للجهازين.

سعر هاتف هواوي نوفا 10

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتم بيع الإصدار الدولى Huawei Nova 10، مقابل سعر حوالي 500 يورو (أي ما يعادل 9600 جنيه مصري)، ويتميز هذا الجهاز بشاشة من OLED، مع كاميرا سيلفي عريضة للغاية بدقة 60 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية 4000 مللي أمبير مع شحن سريع 66 وات.

 

سعره أكتر من 40 ألف جنيه.. أفخم هواتف هواوي يصل الأسواق العالمية

شوفوا جمالها.. الصور الأولى لتشكيلة هواوي الأسطورية Mate 50

وتبلغ تكلفة الإصدار العالمى من هاتف Huawei Nova 10 Pro حوالي 730 يورو (أي ما يعادل 14000 جنيه مصري)، ويشتمل هذا الجهاز على شاشة OLED بحجم أكبر، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي جهاز Pro على بطارية أكبر وأسرع مع شحن خارق بقدرة 100 وات.

وسيتوفر كلا الهاتفين بتكوين ذاكرة واحد، بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وبسعة 256 جيجابايت لسعة التخزين الداخلي المدمج، وستتوفر سلسلة Huawei Nova 10، في اللونين الفضي والأسود.

كما ستوفر هواوي الساعة الذكية Huawei Watch D في شهر أكتوبر المقبل بالإسواق العالمية وستباع مقابل سعر 460 يورو (أي ما يعادل 8800 جنيه مصري)، وتتميز الساعة الجديدة بمزايا صحية متقدمة للغاية، فهي تحتوي على مستشعر تخطيط القلب ويمكنها حتى قياس ضغط الدم.

الساعة الذكية Huawei Watch D

مواصفات هاتف هواوي Nova 10

يأتي هاتف هواوي Nova 10، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتمتع هاتف هواوي Nova 10، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية رائعة بدقة 60 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

ويتم تشغيل هاتف هواوي Nova 10، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 778، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل هواوي HarmonyOS 

مواصفات هواوي Nova 10 Pro


يأتي هاتف هواوي Nova 10 Pro، مزودا بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة ”FHD+، تبلغ دقتها 1200×2652 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويمتلك هاتف Nova 10 Pro، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 60 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Nova 10 Pro، بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.

هاتف Nova 10 Pro
هواوي سعر نوفا 10 هواوي نوفا 10 مواصفات Nova 10 هواوي nova 10 Pro Huawei Nova 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات iQOO Z6.. فيفو تقدم منافس جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة

موبايلات هتستحمل وتعيش سنين.. نوكيا تطلق هواتف فائقة الاستدامة بـ10000 جنيه

بكاميرا بروفيشنال.. سوني تطلق رسميا هاتف Sony Xperia 5 IV

حقيقة اعتزام آبل إطلاق iPhone 14 باسم جديد.. صور

ترشيحاتنا

إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص بحاجز خرساني بطريق الإسماعيلية السويس

التعليم العالي: مد فترة قبول الشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات

الدولار يسقط.. تراجع كبير في أسعار العملة الأمريكية

الخارجية الروسية: توريد الحبوب للشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من العقوبات الغربية

بفارق 100 ألف طن.. إنتاج التقاوي يشهد طفرة غير مسبوقة

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استغاثة فتاة دكرنس.. كيف يؤثر العنف الأسري على الأبناء؟

لون الهدوم.. نصائح غريبة تحميك من لدغات البعوض

بعد تصدر التريند.. 10 صور تكشف عن إطلالات دنيا بطمة

إزاي تفطر بـ 3 جنيهات.. نوع جديد من الفتة شهي ويمنح الجسم طاقة

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ