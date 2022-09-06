عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وباقي المعادن اليوم | تفاصيل

ارتفاع جنوني في أسعار
ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وباقي المعادن اليوم

ارتفعت أسعار المعادن الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وصعدت أسعار الذهب لتربح أكثر من 6 دولارات في التعاملات الفورية.

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.36% أو ما يعادل 6.19 دولار إلى 1716.78 دولار للأونصة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.29% تعادل 5 دولارات لتصل إلى 1727.65 دولار للأونصة.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.66% إلى 18.17 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم بنحو 0.57% إلى 2042.03 دولار، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.58% إلى 835.65 دولار.

استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-9-2022

أعلي سعر لـ الذهب اليوم 6-9-2022

الذهب أخبار الذهب اليوم أخبار أسعار الذهب أسعار الذهب - الحليب الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وباقي المعادن اليوم | تفاصيل

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

مرتضى منصور ينفعل على الهواء بسبب رفض فيوتشر تفعيل عقد عمر كمال

مفاجأة.. معلول يتسبب في فشل تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

مرتضى منصور يزف بشرى للجماهير.. 4 صفقات جديدة في الزمالك

ترشيحاتنا

إعصار هينامنور القوي يجتاح جزيرة "كيوشو" باليابان

قراصنة يسرقون بيانات 30 ألف طالب ومعلم إسرائيلي وينشرونها

حالة الطقس.. تحسن درجات الحرارة والفرص مهيأة لسقوط أمطار

بتخفيضات 30 %..استمرار معارض كلنا واحد للسلع الغذائية واللحوم ومستلزمات المدارس بالمنيا

نيمار ومبابي وميسي يقودان هجوم باريس أمام يوفنتوس .. الليلة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من القومية لضمان جودة التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة تمنع الأمراض وسنة عن النبي

بالأمر المباشر بره الزمالك|حازم إمام على رأس الراحلين.. من سيلحق به؟

ريحة الفيلر والبوتكس فايحة| بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ندى الكامل

نصائح لـ جذب المال لحياتك وطرد الفقر من منزلك

فيديو

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ