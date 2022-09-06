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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعامد الشمس على معبد هيبس بالخارجة في الوادي الجديد.. صور

جانب من الظاهرة
جانب من الظاهرة

ظاهرة تحدث كل عام يومي 7 أبريل و6 سبتمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على معبد هيبس في مدينة  لخارجة  بـ الوادي الجديد، لتقدم دليلاً جديداً على درجة المهارة التي بلغها المصري القديم في براعته في علم الفلك والهندسة.

وتصل أشعة الشمس إلى قدس الأقداس داخل المعبد العتيق، عندما تكون الزاوية الأفقية للشمس 83 درجة من اتجاه الشمال.

وقال المتحدث عن المعهد القومى للبحوث الفلكية، في بيان، إن الظاهرة تؤكد بما لا يدع مجالاً لشك، أن الحضارة المصرية القديمة، كانت حضارة علمية من المقام الرفيع، فلم يكتف المصري القديم بمشاهدة الشمس والكواكب وغيرها، لكنه قام بحساب شروقها وغروبها، وعرف مداراتها ووضع التقاويم اعتماداً عليها، مشيراً إلى أنه سواء كانت هذه الإنجازات في العلوم الفلكية لغرض ديني، أو لغرض دنيوي، فهي تقدم الدليل الحي على براعة المصريين القدماء في علوم الفلك والهندسة.

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وأضاف أن مناسبة هذه الظاهرة، أن المصريين القدماء قسموا اليوم إلى أجزاء، توازي الساعات المعمول بها حالياً، واستخدموا أشكالاً مختلفة من الأدوات الفلكية، مثل المزولة الشمسية والساعة المائية، وقاموا بتقسيم السنة إلى فصول، واعتمدوا ظهور نجم الشعرى اليمانية بداية للتقويم، وعرفوا الاتجاهات الأصلية ووجهوا إليها الأهرامات، واحتفلوا بمناسباتهم بتوجيه معابدهم إلى اتجاهات محددة لتدخلها أشعة الشمس في وقت محدد من العام.

ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (1)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (1)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (2)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (2)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (3)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (3)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (4)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (4)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (5)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (5)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (6)
ظاهرة تعامد الشمس علي معبد هيبس (6)
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