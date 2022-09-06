هل يجوز للزوجة تغسيل زوجها المتوفي والعكس.. مجدي عاشور يجيب

تلقي الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، سؤالا يقول صاحبه: هل يصح تغسيل الزوجة زوجها المتوفى والعكس؟، وأجاب عليه قائلا: الأصل أنه لا يُغسِّل الرجالَ إلا الرجال ، ولا النساءَ إلا النساء.

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي" دقيقه فقهية": اتفق الفقهاء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها، ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة، والأصل في ذلك حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها قَالت : " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ " .

وأوضح عاشور أما بالنسبة لتغسيل الزوج زوجته فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى جواز ذلك ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة، وذهب الحنفيَّة في الأصح ، والإمامُ أحمد في روايةٍ إلى عدم جواز ذلك، لأن الزوجية انقطعت بالموت .

وتابع: الأصل في ذلك أيضًا حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها أنها قالت : رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي ، وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ : " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ . ثُمَّ قَالَ : مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي ، فَقُمْتُ عَلَيْكِ ، فَغَسَّلْتُكِ ، وَكَفَّنْتُكِ ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ، وَدَفَنْتُكِ " .

وخلص الدكتور مجدي عاشور إلى القول: إن الأصل في تغسيل الميت هو أن يُغَسِّل الرجلُ الرجلَ ، والمرأةُ المرأةَ ، ويجوز للزوجة أن تُغسِّل زوجها بالاتفاق ، وكذا الزوج يجوز له أن يُغسِّل زوجته ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة.