باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. "تنمية التجارة": طرح منطقة لوجستية بمدينة الطور

قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي إن الجهاز ينتظر موافقة مجلس الوزراء لطرح منطقة لوجستية تخزينية بمدينة الطور بجنوب سيناء وإسنادها لتجمع من المستثمرين بالأمر المباشر.

وأضاف عشماوي في تصريح على هامش افتتاح بعض المشروعات التجارية بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية - أن المنطقة اللوجستية ستقام على مساحة 18 فدانا، وبتكلفة تتراوح من مليار إلى 5ر1 مليار جنيه، وستوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن المنطقة اللوجستية ستخدم منطقة جنوب سيناء بالكامل وستتضمن جزءا للصناعات التحويلية وجزءا لتخزين قطع الغيار، منوها بأن المنطقة ستتيح لأصحاب الفنادق توفير كافة مستلزماتهم التي كان يتم توفيرها من محافظة القاهرة.

من جانب آخر، أفاد عشماوي بأنه ستتم إقامة أول سوق مركزي خارج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، ضمن توجيهات القيادة السياسية لإقامة أسواق جملة ومركزية لتوفير السلع والقضاء على عشوائية تداول المنتجات.