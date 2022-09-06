ريم مصطفى تتصدر التريند بعد إطلاق بوستر "طير بينا يا قلبي"

تصدرت النجمة ريم مصطفى محركات البحث في موقع جوجل مع بدء عمليات الدعاية الخاصة بمسلسلها الجديد "طير بينا يا قلبى" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية.

و أطلقت الشركة المنتجة البوستر الدعائى للعمل تمهيداً لعرضه على شبكة قنوات ON خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استمرار تصوير مشاهد العمل.

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كلاً من بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام ،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي.

ريم مصطفى

ريم مصطفى انتهت مؤخراً من تصوير مسلسلها "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ريم مصطفى شاركت فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "suits بالعربى" إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.