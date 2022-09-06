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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أولى حفلات الأسلوب الكلاسيكى للسيمفونى على المسرح الكبير

اوركيسترا القاهرة
اوركيسترا القاهرة السيمفونية

استحدث اوركسترا القاهرة السيمفونى فى موسمه الـ 64 سلسلة حفلات بعنوان الاسلوب الكلاسيكى تضم اشهر الأعمال العالمية الغربية التى كتبت وفقا للقوالب التقليدية المعروفة فى هذا المجال يقام اولها بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة عازف البيانو محمود البطران الحائز على جائزة مسابقة شوبان وذلك فى الثامنة مساء السبت 10 سبتمبر على المسرح الكبير .  

يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الهامة منها السيمفونية 25 لـ موتسارت ، الكونشيرتو الاول للبيانو والاوركسترا لـ مندلسون ، السيمفونية الرابعة لـ شوبرت .

يذكر أن التاليف الموسيقى الكلاسيكي الغربى يضم عدة قوالب منها السيمفونية التي هي القالب العام وتحوي عدة آلات موسيقية وظهرت مع حلول القرن 16 وازدهرت خلال القرن 19 ، القصيد السيمفوني وهو شكل موسيقى حر يستوحى من فكرة سيمفونية أو شعرية  ، الافتتاحية ويتم كتابتها لآلات موسيقية مختلفة وتعزف في بداية العروض ، الكونشيرتو وظهر في القرن 17 ويكتب لآلة واحدة تجرى حوارا مع الأوركسترا ، الكورشتينو وهو تصغير لقالب الكونشيرتو ونشا فى إيطاليا ويتيمز بالخفة والقصر والبساطة والتناوب بين الآلات ، السوناتا وهى عمل كبير وضخم مكتوب خصيصا لآلة موسيقية واحدة ، سوناتينا وهو تصغير لقالب السوناتا ويتميز بالاختصار والسهولة ،  الاوراتوريو وهو قالب ديني مسيحي يجمع اصوات تحكي قصة مقدسة أو امجاد اسطورية ،  الكانتات ويضم مقاطع موسيقية ذات موضوعات مختلفة ، موسيقى الحجرة التي تعزف بالآلات الوترية ، الكوميديا الموسيقية ذات الطابع المرح والخفيف والنهايات السعيدة ، الى جانب القوالب الغنائية التى يتصدرها فن الأوبرا .

اوركسترا القاهرة السيمفونى أوركسترا القاهرة الموسيقى الكلاسيك المايسترو أحمد الصعيدى Arts Entertainment

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