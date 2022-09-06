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برلمان

حزب أبناء مصر: منهجية عمل "مجلس الأمناء" تدفع الحوار الوطنى للتقدم بخطى ثابتة

المهندس مدحت بركات،
المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر

أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر ، بمنهجية عمل مجلس أمناء الحوار الوطني ، وتقدمه بخطى ثابته نجو انجاز قضايا الحوار الوطني ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرتكناً لذوى العلم والخبرة والكفاءة .

 

 وقال “  بركات “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " إنه برغم استعجال الشارع المصري ، وإلحاح القضايا محل النقاش ، إلا أن الاجتماعات الجادة ، والاختيارات المدروسة ، جديرة بأن تصنع مصداقية الحوار الوطني ، وتقدم حلول حقيقية ينتظرها الشارع المصري ، بمباركة ودعم من القيادة السياسية .

 

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عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: استغرقنا 6 ساعات لتسمية المقررين أمس

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الجيل الديمقراطي يشيد بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني التنظيمية

وتابع رئيس حزب أبناء مصر؛ نثق فى اختيارات وتكليفات مجلس أمناء الحوار الوطنى للشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة كمقررين عموم للمحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

وأضاف بركات أن تساع مساحة المشاركة التى شملت كافة الأحزاب السياسية والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة فى المجتمع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أولويات وهموم المواطن المصري حاضرة ولها من يفرضها ويدافع عنها بالحجة والمنطق 

 

وكان  مجلس أمناء الحوار الوطنى قد عقد، خامس جلساته، أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك استكمالًا للمرحلة التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.

 

واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسى، والاقتصادى والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.

 

و وافق مجلس الأمناء خلال مناقاشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.على الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيرى (مقرر مساعد) للمحور السياسى، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالى (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادى، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامى (مقرر مساعد) للمحور المجتمعى.

 

كما انتهى المجلس ، أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسى، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفى الدين خربوش (مقرر) والنائب إيهاب الطماوى (مقرر مساعد)للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات.

 

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