ننشر أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال تفقده مبادرة "مصنعك جاهز للترخيص" بالفيوم

ألقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالفيوم، متفقدا فيها مُجمعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة، واللذين تم إنشاؤهما في إطار مبادرة "مصنعك جاهز للترخيص"، والتي تتولى وزارة التجارة والصناعة تنفيذها.

ورافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد زين، مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية.

رئيس الوزراء: المرحلة الأولى من حياة كريمة تشمل 64 قرية بالفيوم

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم تنفيذ المرحلة الأولي من حياة كريمة بالفيوم فى مركزين، بإجمالي 64 قرية و600 تابع، مشيرا إلى أن أغلب المشروعات تسير طبقا للبرنامج الذمني.

وأضاف أنه بنهاية ديسمبر القادم سيتم الانتهاء من المرحلة الأولي، موضحا أنهم يمثلون ثلث قري المحافظة.

وتابع أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية اعتبارا من العام 2023، لافتا إلى أنه مع انتهائها سيتم الوصول إلى 80% من قري المحافظة.

مدبولي: توسعات محطة المياه بالفيوم تنتج حوالي 120 ألف متر مكعب يوميا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن محافظة الفيوم كانت تعاني دائماً من نقص مياه الشرب في الصيف، لذا تفقد اليوم توسعات محطة المياه الكبيرة الموجودة في منطقة العزب الجديدة، والتي ستعتبر أكبر محطة على مستوى محافظة الفيوم، حيث تُنتج حوالي 480 ألف متر مكعب في اليوم، ولكن التوسعات أضافت حوالي 120 ألف متر مكعب في اليوم.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من هذه التوسعات خلال شهر مارس القادم للدخول في الخدمة، منوهاً إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصرية.

وأوضح أن الهدف من هذه المشروعات هو تزويد الطاقة الخاصة بمحطات المياه وقدرات المياه، لأن بعض المناطق في الفيوم ما زال بها نقص في كميات المياه.

لارتفاع نسبة الملوحة.. رئيس الوزراء: بحيرة قارون تمثل تحديا حقيقيا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حديثه للمواطنين، قائلا: “نسب البطالة وصلت إلى 72% كأقل مستوى شهدته مصر، ونسعى إلى خلق الكثير من فرص العمل”، متابعا: “إحنا بنبني البلد، والمشاريع دي لو متنفذتش النهارده هتتنفذ بكره بضعف التكلفة”.

وأضاف أنه تم اختتام الجولة ببحيرة قارون التي تشهد تطويرا، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البحيرات ومن ضمنها بحيرة قارون، منوها إلى أن الدولة تعمل بقوة في تطوير البحيرات.

وتابع: “بحيرة قارون تمثل تحديا كبيرا، لكونها متواجدة في مستوى منخفض وتتجمع بها مياه الصرف الصحي، ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة بدأت المياه تتبخر وترتفع نسبة الملوحة في المياه”.

وأكد أن وزارة الري عملت على رفع كفاءة المصارف والبحار، بالإضافة إلى زيادة كمية المياه التي تضخ للبحيرة، لنعود إلى منسوب المياه الطبيعي للبحيرة، مشددا على أنه يتم تبخير ما يقارب من 450 مليون متر مكعب ونعمل على استعواضها سنويا.

مدبولي: الدولة تحركت لرفع كفاءة المصارف لتطهير بحيرة قارون

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم استهداف الإنتهاء بالكامل من موضوع الصرف الملوث لبحيرة قارون، بجانب مشروع حياة كريمة والمشروعات الكبيرة فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، .

وأضاف أن الأمور تتحرك فى تطوير بحيرة قارون فى مسارها الطبيعي، حيث أنها تستغرق بعض الوقت، ولكن اللافت للنظر أن هناك أماكن بعينها ببحيرة قارون السمك بها أصبح متوافر بكميات كبيرة.

وتابع أن الدولة تحركت لرفع كفاءة المصارف لتطهير بحيرة قارون وزيادة كمية إضافية للبحيرة، لافتا إلى أنه تم رصد تزايد فى اعداد الطيور بالحيرة، وهذا دليل صحي أن هناك تحسن كبير فى نوعية المياه.

وأشار إلى أن هناك مشروع عملاق من أجل تقليل الملوحة وهو إستخلاص الاملاح بالبحيرة، والمرحلة الأولي تعمل حاليا، معقبا: “هذا المشروع سيخلق حجم هائل من فرص العمل ويقلل من ملوحة المياه فى البحيرة".

مدبولي: موازنة مصر تضاعفت 7 مرات منذ 2010/2011

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل في مرحلة جديدة فيما يخص الإسكان، متابعا: في البداية الدولة اهتمت بالإسكان غير الآمن وإزالة المناطق ذات الخطورة.



وأضاف : نعمل الآن على مرحلة جديدة الخاصة بالمناطق غير المخططة والعشوائية، التي تم إنشاؤها في مناطق غير مناسبة ولا تضم خدمات، وعليه نقوم بتطوير البنية التحتية لتلك المناطق.

وشدد على أن المشروعات التي قامت بها الدولة كانت السبب في نقص نسبة البطالة بهذا الشكل، منوها بأن هناك أقاويل منتشرة خاصة بحجم الدين المصري ولكن في المقابل حجم الاقتصاد المصري تقدم بشكل كبير.

واسترسل: موازنة مصر في 2010/2011 لا تتجاوز الـ 300 مليار، والآن أصبحت الموازنة 2 تريليون و100 مليار، أي أن الموازنة تضاعفت خلال هذه الفترة 7 مرات.

ووجه حديثه للمواطنين قائلا:" هل المواطن كان هيتحمل أنه ميبقاش عنده شغل أو خدمات".

مدبولي للمواطنين: نسبة البطالة خلال عام 2014 وصلت إلى 13.4 %

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن نسبة البطالة خلال عام 2014 وصلت إلى 13.4 % والآن نسبة البطالة وصلت إلى 7.2 % بالرغم من زيادة عدد السكان بنسبة 20 مليون مواطن.



وأكمل: الدولة نجحت في خلق فرص عمل واستطاعت أن تستوعب زيادة الأعداد وتوفير خدمات وفرص عمل جديدة.

وأضاف:" لو مكناش نفذنا المشاريع دي كانت نسبة البطالة هتوصل لـ 20 %"، متابعا:" لو المشاريع دي متنفذتش كان هيبقى في بلد؟".