محافظ كفر الشيخ: النزول بسن القبول في رياض الأطفال وإعادة فتح باب التقديم

قرر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إعادة فتح باب قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والخاصة" عربي" ، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال يدويا داخل المدارس التي بها أماكن شاغرة.

ويستمر تلقي الطلبات بمرحلة رياض الأطفال حتى 20 سبتمبر الجاري، استجابة لطلبات ومناشدات أولياء الأمور، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال وتلبية تطلعاتهم في التعليم بالمدارس الرسمية للغات في كفر الشيخ.



كما قرر محافظ كفر الشيخ النزول بسن القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة" عربي" لـ 3 سنوات ونصف، بدلا من 4 سنوات.