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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حسن شحاتة في عمومية اتحاد العمال: توحدوا ..وأنتم قادرون على النجاح

صدى البلد

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قادر على مواجهة كافة التحديات، والمشاركة الفعالة في التنمية والجمهورية الجديدة بما  يمتلكه من مقومات وقوة عمل كبيرة ،ومؤسسات ثقافية واجتماعية، ومراكز تدريب منتشرة في أنحاء الجمهورية.                                                                   

 جاء ذلك خلال حضور  وزير القوي العاملة ؛ اليوم  الثلاثاء ، الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وبمشاركة نواب من ممثلي العمال في مجلسي النواب والشيوخ ،و أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 481 عضواً يمثلون النقابات العامة التابعة للاتحاد . 

ودعا الوزير ممثلي العمال بالتواصل المستمر مع القواعد العمالية وتوعيتهم بحقوقهم  وواجباتهم.

                                      

 وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على وجود تنظيم نقابي قوى ومتماسك ومستقل، ومتحد لمواجهة كافة التحديات الراهنة ،كون اتحاد العمال ونقاباته، ولجانه النقابية، أبرز ضلع من أضلاع الإنتاج بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال ،مشيرا إلى حرص الوزارة أيضا على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كافة أطراف العملية الإنتاجية ،ومشاركة كافة الشركاء الاجتماعيين في كل التشريعات التي تخص ملف العمل والعمال .

وأشار "شحاته  إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد اليوم بمثابة "عيد نقابي " وخطوة مهمة نحو التطوير والتخطيط لمستقبل الاتحاد واستقرار التنظيم النقابي ،  مؤكداً أهمية أن تخرج الجمعية العمومية بقرارات من شأنها تحسين الوضع الراهن وأوضاع العاملين به ،من خلال حسن إدارة المؤسسات التابعة له واستغلال الأصول التي يمتلكها الاتحاد .

وخلال الجلسة الافتتاحية ارسل محمد جبران رئيس الاتحاد باسم أعضاء الجمعية العمومية برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها استمرار مساندة عمال مصر للدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الراهنة، وتجديد الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي لتعظيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة .

وكان عيد مرسال  الأمين العام للاتحاد في بداية الجلسة الافتتاحية قد اعلن افتتاح الجمعية العمومية العادية واكتمال النصاب القانوني ، منوهاً إلى أن الجمعية ستناقش بنودا مهمة من شأنها تطوير التنظيم النقابي لتحقيق مصلحة الوطن العليا تحت قيادة الرئيس  السيسي .                 

 كما ألقى كل من ميرفت فوزي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ، وأحمد عبدالله رئيس قطاع الرقابة المالية على النقابات العمالية بالجهاز المركزي للمحاسبات،  كلمة تعقيبا على تقارير الميزانيات العامة والحسابات الختامية للاتحاد ؛ وقدمت الجمعية النائب نشوي الشريف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب .

وفي كلمته التي ألقاها، عقب عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الحركة النقابية المصرية ،  توجه محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الجمعية العمومية بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة  على حرصه حضور الجمعية العمومية ،وحسن التعاون  بين الوزارة والاتحاد لخدمة وطننا العزيز ،  وتوجه بالشكر أيضا  لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام على ثقتهم باختياره كقائم بأعمال رئيس الاتحاد ،  كما وجه تحية إجلال وتقدير إلى رواد الحركة النقابية المصرية لدورهم البارز في خدمة الوطن على مر العصور.
   
وأوضح جبران  أن المرحلة  القادمة تتطلب تطوير آليات الحركة النقابية مما  يتماشى مع متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ،مما يحتاج لتعديل لبعض بنود اللوائح المالية والإدارية بهدف وضع التنظيم النقابي في مكانته المتميزة تماشياً مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، فضلاً عن توطيد علاقات الاتحاد الدولية مع المؤسسات الدولية باعتباره أحد القوى الناعمة  المساندة للجهود الدبلوماسية الرسمية للدولة بالخارج .

وتناقش أول جمعية عمومية للاتحاد العام في دورته الجديدة 2022-2026 ،اليوم الثلاثاء ،مجموعة من الملفات والبنود التنظيمية ومنها : مناقشة تقرير عن نشاط الاتحاد منذ عام 2018 حتى الآن ، وكذلك قرارات مجلس إدارته الصادرة بتلك الفترة ، وعرض نتائج انتخابات عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاث " لجان نقابية – نقابات عامة – اتحادات عمالية " ، وكذلك عرض الميزانيات العامة للاتحاد العام وجريدة العمال والتقارير المالية المعدة عنهما، وعرض الحسابات الختامية للمؤسسة العمالة لخدمات المصايف " مدينة الاحلام السياحية.       

 كما تناقش التعديلات المقترحة على اللائحة المالية للمنظمات النقابية ،والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف ، وكذلك اعتماد ترشيحات النقابات العامة والمتعلقة باختيار ممثليها في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام .

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القوى العاملة حسن شحاته محمد جبران عيد مرسال

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