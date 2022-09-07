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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم في استئناف «المحلل الشرعي» على حبسه

محمد الملاح
محمد الملاح

حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية استئناف المحلل الشرعي محمد الملاح علي حكم حبسه سنة وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع لجلسة 7 سبتمبر للحكم .


ووصل المتهم محمد الملاح والمعروف بالمحلل الشرعي صباح اليوم الى مقر محاكمته بمحكمة مستأنف الاقتصادية، لنظر استئناف حكم حبسه سنة وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه، وايداعه قفص الاتهام وسط حراسه امنيه مشدده .فى حضور دفاع المتهم محمود يوسف .

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة محمد الملاح الشهير بالمحلل الشرعي بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع.

يذكر ان النيابة العامة قد تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيوني ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات. 

محكمة مستأنف الاقتصادية مستأنف الاقتصادية المحلل الشرعي محمد الملاح

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