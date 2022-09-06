أعلن رئيس أركان الجيش التشيكي السابق بيتر بافل رسميًا أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التشيكية المقبلة المقرر إجراؤها في يناير عام 2023.
وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/، أن بافل - الذي كان رئيسا سابقا للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمدة ثلاث سنوات - قدم اليوم حملته الانتخابية تحت شعار "لنعيد النظام والهدوء إلى التشيك".
وأشار إلى أن بافل يعد واحدا من الشخصيات الأوفر حظا لخلافة ميلوش زيمان في رئاسة البلاد.
التشيك.. رئيس الأركان السابق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
أعلن رئيس أركان الجيش التشيكي السابق بيتر بافل رسميًا أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التشيكية المقبلة المقرر إجراؤها في يناير عام 2023.