ليلى زاهر تبهر الجمهور بجمالها عبر إنستجرام

تألقت الفنانة الشابة ليلى زاهر بصور جديدة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ليلى بصور عفوية بإطلالة بيضاء ولوك ميك اب بسيط يبرز جمال ملامحها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وتعد ليلى أحمد زاهر من الفنانات اللواتي تميزن بظهورهن على الشاشة، وقامت بالعديد من الأعمال الفنية المميزة منذ صغرها.



وتفضل ليلى أحمد زاهر ارتداء الملابس الأنيقة والكاجوال التي تبرز جمالها ورشاقتها.



وتحرص ليلى أحمد زاهر على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتها ورشاقتها ووزنها، وذلك بعد خسارتها العديد من الكيلوجرامات.